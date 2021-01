Metro C, dall'11 gennaio tornano le navette serali: lavori per il prolungamento della linea

Tornano le navette bus per la Metro C: i lavori serali per il prolungamento della linea da San Giovanni al Colosseo riprenderanno lunedì. Dall'11 gennaio, quindi, la sera tra San Giovanni e Pantano ci saranno i bus al posto dei treni.

Più in dettaglio, l'ultimo treno da Pantano partirà alle 20,30; da San Giovanni alle 21. Poi saranno in strada le navette MC e MC3.

La linea bus MC transiterà nei pressi di tutte le stazioni metro C ad eccezione di Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti. La MC3 transiterà nei pressi delle stazioni Lodi, Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti.

La linea bus MC effettuerà prima e ultima partenza da San Giovanni alle ore 20.45 e alle ore 23.30. Prima e ultima partenza da Pantano alle ore 20.15 e alle ore 23.30

Per la MC3 prima e ultima partenza da San Giovanni alle ore 20.45 e alle ore 23.30. Prima e ultima partenza da Parco di Centocelle alle ore 20.45 e alle 24.

Dalle ore 23.20 le corse in partenza da San Giovanni, una volta arrivate a Parco di Centocelle proseguono per via Casilina sino a Pantano.