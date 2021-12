Ghiaccio e neve a Roma, Atac avvia il piano d'emergenza per i trasporti

Spazzaneve sulle locomotive, distribuzione degli approvvigionamenti di sale e bus con catene a bordo o pneumatici termini. Atac ha diffuso tra i suoi dipendenti il piano straordinario in caso di emergenze per gelate o nevicate. Un documento che aiuterà così macchinisti e operai ad evitare che il maltempo possa mandare in tilt il sistema dei trasporti a Roma.

Il piano d'emergenza è scattato mercoledì e resterà in vigore fino al 21 marzo. I capo servizio di metro e treni sono stati chiamati a predisporre i piani di localizzazione per la sosta dei convogli negli intervalli notturni e così garantire la massima protezione dal ghiaccio che potrebbe comprometterne la funzionalità, in modo particolare dei freni.

Per i treni della Roma-Viterbo, Roma-Lido e Roma-Giardinetti, in caso di neve saranno mantenuti per ogni binario due treni (uno solo in caso di nevicata lieve) attrezzati con spazzaneve. Nelle stazioni e nei depositi di Atac, inoltre, si sta verificando che ci siano scorte sufficienti di materiali e sostanze necessarie a prevenire malfunzionamenti di apparecchiature sensibili alle gelate, facendo anche le stime dei fabbisogni di sale in ogni stazione.

In caso di emergenza neve, nel documento viene sottolineato come sarà importante il ruolo dei lavoratori. "In circostanze estreme, le strutture metro A, metro B, metro C, ferrovia Roma-Lido,ferrovia Roma-Giardinetti e ferrovia Roma-Viterbo, d'intesa con i responsabili della manutenzione dei rotabili, dispongano presenziamenti con personale operaio e personale di macchina al fine di prevenire perdite di funzionalità del materiale rotabile e, se necessario, mantenere abilitato lo stesso manovrandolo all'occorrenza", si legge nel documento.

Non solo. Le strutture sopra elencare, sono state chiamate anche a preparare "elenchi di personale volontario disposto a prestare la propria opera anche nelle ore fuori servizio" affinchè, appena dichiarato lo stato di emergenza "si presenti immediatamente al lavoro". Richieste che Atac ha fatto anche alla struttura sistemi per Energia e Ambiente MF e la struttura manutenzione infrastrutture linea C.