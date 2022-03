Mancano i treni: chiusa la linea B1, ritardi sulla B

Prima i guasti elettrici, poi i treni mancanti. Non c'è pace per gli utenti Atac della metropolitana di Roma. Dalle 7 del mattino di oggi, martedì primo marzo, infatti la linea B1 della metropolitana di Roma è stata interrotta, proprio nell'ora di punta.



Il motivo, come ha ripetuto l'altoparlante nelle stazioni, "l'esiguo numero di treni". I mezzi, secondo quanto apprende RomaToday, da questa mattina sono infatti in manutenzione. Atac per limitare il disservizio, ha attivato il servizio bus navetta, nella tratta interrotta. Saranno così utilizzabili le linee 38-63-80-83-88-235-338-339- 349-351.

In alternativa, da Monti Tiburtini, la linea 544 per gli utenti diretti a Sant'Agnese - Annibaliano. Problemi che hanno toccato con mano anche gli utenti della Metro B, con frequenze oltre il normale minutaggio e convogli pieni. A Piramide e Termini, stazioni solitamente anche di deflusso dei passeggeri, il numero di pendolari a bordo non è mai diminuito.