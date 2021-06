Metro B1, chiusa intera tratta Bologna-Jonio: Atac consiglia di usare i bus

Il guasto elettrico è scoppiato per cause ancora da appurare. Anche mercoledì un'altra giornata di disservizio

Nuovo pomeriggio di disagio per gli utenti Atac. Dalle 16:20 di oggi, infatti, la Metro B1 è stata chiusa per l'intera tratta Bologna-Jonio a causa di un guasto tecnico riconducibile alla linea elettrica.

Atac, dopo aver comunicato il disservizio, ha annunciato anche di aver attivato il servizio bus sostitutivi e consiglia di utilizzare anche le linee S02-S08-S12. Tanti gli utenti che hanno chiesto informazioni al servizio Twitter di Atac senza però avere informazioni. In un caso, l'account dell'azienda ha risposto riportando un link, rivelatosi però non utile.

"Il sito indicato, per quanto finalmente gradevole nella grafica, non mostra la funzionalità 'Calcola il percorso', mentre lo Stato del servizio è in perenne caricamento. Il box news a centro pagina è bianco. Novità sulla linea B1?", chieda un utente senza ottenere risposta. È la seconda giornata di problemi dopo l'interruzione della tratta della linea A di ieri tra Termini e Anagnina dalle 19.20 fino alle 22.