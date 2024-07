La Metro B1 è di nuovo ferma. Domenica con bus sostitutivi tra Ionio e piazza Bologna

Nella giornata dell'anomalo sciopero domenicale e il giorno dopo lo "strano" blocco di oltre sette ore su metà metro B e intera B1, la linea B1 vive un'altra giornata di passione. Il servizio è infatti sospeso tra le fermate Ionio e piazza Bologna, ovvero l'intero tratto della diramazione inaugurata nel 2011. Niente metro quindi verso i quartieri Trieste e Montesacro.

Atac spiega sul proprio sito che "la linea B della metro, nel tratto fra Rebibbia e Laurentina è tornata regolarmente in servizio dopo che l'azionamento indebito di un pulsante d'emergenza ha generato un malfunzionamento sui circuiti di linea. I tecnici ATAC hanno lavorato tutta la notte per stabilizzare l'erogazione dell'alimentazione elettrica sull'intera linea, che però ancora permane sul tratto fra Bologna e Jonio. Per questa ragione la linea B1 viene momentaneamente svolta con bus".

Dove si trovano le fermate dei bus sostitutivi

Ecco la collocazione delle fermate dei bus sostitutivi

Bologna: viale XXI Aprile

Sant'Agnese: corso Trieste

Libia: viale Libia

Conca d'Oro: piazza Conca d'oro

Ionio viale Ionio/Piazzale Ionio