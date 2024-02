Metro B, torna un treno dalla revisione ed Atac lo celebra con Leonardo Di Caprio

Anche questo è un evento da celebrare degnamente. È tornato in servizio un treno, il Caf 327-328, che era fermo ai box per la revisione straordinaria. Il mezzo è stato messo sui binari della linea B, in prestito dalla metro A che, a parte qualche problema, ha un servizio sicuramente più efficiente rispetto a quello della linea blu. Visto che i pendolari chiedono da mesi ormai nuovi treni per abbattare i lunghissimi tempi di attesa, Atac ha voluto festeggiare a dovere il rientro in servizio del Caf realizzando addirittura un video con la partecipazione speciale di Leonardo Di Caprio.

Di Caprio nel video

In un reel, infatti, l’azienda di trasporti ha ripreso il mezzo partire con i passeggeri a bordo, arricchendo il video pubblicato sui social anche con un frammento di un celebre spezzone del film “Once upon a time in Hollywood”, dove si vede l’attore premio Oscar guardare e indicare qualcosa in tv. Si tratta, in pratica, di uno dei meme più famosi del web.

Nuovi treni

Attualmente sulla linea B sono in circolazione 16 treni, come spiegato dall’assessore ai trasporti Eugenio Patanè durante un’audizione in commissione mobilità. Nei prossimi mesi, il parco mezzi dovrebbe attestarsi tra i 18 ed i 20 convogli per arrivare a circa 20-21 treni entro la fine del 2024. Il programma di revisione intermedia, invece, terminerà nell’anno giubilare, a metà 2025. Per allora, la metro B dovrebbe, condizionale sempre d’obbligo, poter contare su 24-25 treni funzionanti. C’è poi anche la questione dei nuovi treni. Per la linea B ne sono previsti 12 ma non è così semplice. Anche se costruiti e consegnati nel più breve tempo possibile, ci vorranno mesi prima della messa in esercizio. I pendolari, insomma, dovranno continuare a soffrire ancora per un po’.