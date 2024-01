Metro B, ancora tempi duri per i pendolari: ecco quando aumenteranno i treni in circolazione

Gli utenti della metro B devono tenere duro ancora per un po’, almeno fino alla prossima estate. Il servizio per allora non sarà impeccabile ma, quanto meno, si dovrebbero abbassare i tempi di attesa tra un convoglio e l’altro. L’Atac e l’assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, intervenuti durante l’ultima riunione della commissione mobilità, hanno stilato il cronoprogramma di rientro dei treni in manutenzione e l’arrivo di quelli nuovi destinati alla linea blu della Capitale. Bene che andrà, entro la fine del 2024 sulla metro B si passerà dai 16 treni attualmente in circolazione a 20, al meglio 21.

Manutenzioni

Che il servizio sulla metro B sia carente è ormai noto. Il problema è dovuto ai pochi treni in circolazione, alcuni dei quali pronti ad andare in pensione. Questa situazione è stata causata da una combinazione letale: le obbligatorie revisioni dei Caf400 e lo slittamento della consegna dei nuovi treni. Secondo i piani dell’Atac e di Roma Capitale, il piano manutentivo che era stato pianificato prevedeva l’arrivo di “materiale rotabile” in coincidenza con la manutenzione dei mezzi già presenti. “Questo non è accaduto – ha detto l’ingegnere dell’Atac collegato in commissione, Paolo Carrillo - il piano manutentivo ha penalizzato il servizio”.

Così, per mitigare il problema, sono stati modificati, la scorsa estate, i piani manutentivi cancellando, in pratica, tutti gli interventi di “secondo livello”. Si fanno, in sintesi, maggiori controlli ispettivi per far slittare, fin quando sarà necessario, le scadenze relative alle manutenzioni.

Metro B tra presente e futuro

Come detto, ad oggi sulla metro B circolano 16 treni. Pochi, pochissimi e che non bastano per rispondere alla domanda di mobilità della città. Atac, durante l’audizione, ha detto che è prevista la messa in servizio di alcuni treni reduci dalla revisione intermedia tra maggio e giugno. Il parco mezzi, così, dovrebbe “attestarsi tra i 18 ed i 20 convogli” per arrivare “a circa 20-21 treni entro la fine del 2024”. Il programma di revisione intermedia, invece, terminerà nell’anno giubilare, a metà 2025. Per allora, la metro B dovrebbe, condizionale sempre d’obbligo, poter contare su 24-25 treni funzionanti.

Nuovi treni

C’è attesa anche per l’arrivo dei nuovi treni Hitaci, ordinati con un accordo quadro che prevede 33 nuovi treni. Nell’immediato, grazie al contratto applicativo, sono previsti 12 metri sulle line B e 2 sulla A sempre entro la primavera del 2025. Occorre sottolineare, però, che c’è una bella differenza tra la consegna dei mezzi e la loro messa in esercizio. Tra questi due momenti possono anche passare dei mesi durante i quali si devono raccogliere tutte le autorizzazioni del caso. Infatti, come ha fatto sapere il dipartimento mobilità, Hitaci ha avviato la produzione dei mezzi che saranno consegnati a dicembre 2024.

Metro C

Durante la commissione è stato fatto anche il punto sulla metro C, infrastruttura strategica anche in vista del Giubileo 2025, e che prevede l’apertura di due nuove stazioni, Porta Metronia e Colosseo. Attualmente sono 9 i treni in funzione. Per il Giubileo, l’Atac sta ipotizzando una modifica del programma manutentivo in maniera tale di avere una disponibilità di treni maggiore rispetto ad oggi. l’obiettivo è quello di riuscire ad avere una corsa ogni 8 minuti. “Considerando l’apertura delle nuove stazioni, potremo mantenere fede a questo programma o addirittura migliorarlo” ha detto Atac che attende il rientro di 4 treni attualmente in revisione.