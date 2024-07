La Metro B di Roma come un regionale. Ora anche l'Agenzia del Comune lo certifica

Meno treni di quelli dichiarati, attese annunciate che non corrispondono a quelle effettive e una produzione chilometrica in costante diminuzione. È questa, in sintesi, la fotografia scattata dall’Acos, l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, della metro B. Grazie ad un monitoraggio effettuato nel mese di giugno sono emersi, in maniera ufficiale, tutti quei problemi e disagi che gli utenti segnalano ormai da tempo. Nonostante questo, l'agenzia è fiduciosa sul fatto che il servizio, a breve, migliorerà.

Il monitoraggio della Metro B

L’Acos ha realizzato il primo dei Report Tpl 2024 effettuando un monitoraggio della seconda linea metro di Roma. Lo studio serve per capire se si è raggiunto l’obiettivo del numero di treni in servizio, quantificare la regolarità e frequenza dei passaggi e, infine, verificare l’aderenza dei tempi di attesa effettivi rispetto a quelli dichiarati dai monitor. Il monitoraggio è stato articolato in quattro giornate (una per ogni settimana di giugno), nel corso di ciascuna delle quali un ispettore dell’agenzia ha rilevato i dati relativi a un intero ciclo di treni.

Pochi treni in circolazione

È noto a tutti che il problema delle attese lungo la metro B sia legato al numero di treni in circolazione. L’obiettivo dichiarato del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è quello di avere una linea con un treno ogni 4 minuti.

Nelle quattro giornate di giugno analizzate (6,12,17 e 28) è stata registrata “una media di 15,25 treni in linea”. Un dato “inferiore ai 18-20 treni dichiarati come obiettivo dall’amministrazione capitolina (indicando che il servizio attuale non raggiunge gli standard previsti), ma è indicativa di una performance di avvicinamento al target fissato” dice l’agenzia.

Tempi di attesa

Nelle quattro giornate di rilevazione, si sono registrati tempi medi di attesa di 5:30 minuti sulla tratta comune Laurentina-Bologna, 9:00 minuti sulla diramazione Bologna-Rebibbia, 13:00 minuti sulla diramazione Bologna-Jonio. Per alcune corse, ci sono stati dei picchi di attesa anche di 27 minuti in direzione Jonio e di oltre 17 minuti in direzione Rebibbia.

Annunci sbagliati

Un altro elemento sintomatico del sovraccarico della linea è l’incoerenza tra i tempi di attesa effettivi e quelli dichiarati, “con questi ultimi che generalmente sono molto sottostimati quando le attese effettive sono superiori ai 5 minuti”. In media, lo scosamento tra il tempo d’attesa dichiarato e quello effettivo è stato di 2:12 minuti.

In calo la produzione chilometrica

Un altro dato rilevato da Acos è il drastico calo della produzione chilometrica da novembre 2021 ad oggi. Rispetto ad una produzione media di circa 277mila treni-km/mese del periodo 2016-2021, si è passati prima ai 218mila del 2022, poi ai 195mila del 2023, fino a un minimo di 181mila treni-km nel mese di giugno 2023. “Una riduzione di servizio del 34,6% rispetto al periodo precedente” sottolinea Acos. A causare il crollo della quantità del servizio erogato “è stato il debito manutentivo accumulato negli anni sui treni, fermati progressivamente in attesa della revisione che è stata attuata solo a partire dal 2022”.

Non ci sono solo note negative. Nel mese di marzo 2024 il servizio è tornato per la prima volta sopra la soglia dei 200mila treni-km. A migliorare l’offerta della linea B nel medio periodo saranno anche 23 nuovi convogli, previsti in consegna da dicembre 2024. Questo non vuol dire che saranno immediatamente utilizzabili visto che sussistono dei tempi lunghi per la messa in esercizio.

Infine, conclude l’agenzia, “ulteriori investimenti sono attesi sul fronte dell’infrastruttura, mediante un nuovo sistema di segnalamento la cui richiesta di finanziamento dovrebbe essere formalizzata a ottobre da parte dell’amministrazione capitolina al ministero Infrastrutture e Trasporti. Se accolto, il progetto consentirà di migliorare la gestione dei convogli, assicurandone la corretta distribuzione lungo la linea”.

Conclusioni

Nonostante le attuali criticità, l’Acos "rimane fiduciosa nel progresso delle iniziative in corso. Contestualizzando lo stato del servizio nella più ampia analisi degli eventi di maggior rilievo degli ultimi anni - scrive - appare evidente come la linea B si trovi, tuttavia, in un momento di soluzione degli ampi deficit manutentivi accumulati negli scorsi anni e di transizione verso un servizio migliore: già nei prossimi mesi, l’effetto combinato del rientro dei treni dalle revisioni e dell’immissione dei convogli di nuova generazione consentirà di aumentare sensibilmente il livello di servizio offerto".