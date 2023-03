Perché a Roma la Metro B ogni giorno funziona sempre peggio?

"Possibile che a Ponte Mammolo non si riesca a scendere sotto i dodici minuti di attesa? Metro B direzione Laurentina", e ancora "Perdo la metropolitana B delle 8, passa la successiva alle 8:10 senza fermarsi, poi alle 8:20 già piena. Dateci una spiegazione logica, grazie", e "Sono le 9.14 e sto aspettando la metro a Libia dalle 8.28, siete vergognosi".

Metro B tra ritardi e treni pieni

Nove marzo, il giorno dopo lo sciopero dei mezzi. Sono solo alcuni dei commenti che chi ogni giorno usa la metro B ha affidato ai social, Twitter in particolare, per segnalare le criticità che caratterizzano la seconda linea metropolitana cittadina: treni strapieni, frequenza che in alcune fasce orarie supera i 20 minuti, banchine pollaio.

Un'ira funesta, quella dei pendolari, che da inizio marzo è cresciuta di pari passo con un peggioramento del servizio soprattutto nelle ore di punta, quelle in cui la metro dovrebbe assicurare corse regolari e ravvicinate e che invece, complice la penuria di treni, si trasformano in un girone dantesco.



Nelle ultime settimane le problematiche si sono fatte, infatti, ancora più evidenti, anche a causa de lavori di potatura sulla Nomentana che hanno mandato in tilt il traffico e spinto più persone a utilizzare i mezzi pubblici. Che è poi quanto si auspica l’amministrazione comunale per tagliare emissioni e congestione stradale, un auspicio che si scontra con l’impossibilità, da parte della metro B, di soddisfare la richiesta dell’utenza.

"Sono qui a ponte Mammolo direzione Laurentina da più di 30 minuti. Prima metro piena e ho rinunciato, seconda passata vuota e non si è fermata, terza piena, rinunciato ancora onde evitare di fare la fine del topo - è una delle segnalazioni inviate all'account @InfoAtac giovedì mattina - Farò ritardo a lavoro. A ora di punta questo non è possibile". Nello stesso orario, poco prima delle 9, un altro utente segnalava che "treno per Laurentina fermata Annibaliano, in molti non siamo riusciti a salire causa vagoni stracolmi. Quando è previsto il prossimo? (Non pervenuto sul tabellone)".

Perché la metro B ha una frequenza così diradata

I motivi sono da attribuire al piano di revisione che riguarda sia metro A sia metro B, e che comporta che i treni in circolazione, dopo anni di mancata manutenzione, vengano sottoposti appunto a revisione prima di tornare in servizio, un processo che dura circa cinque mesi. E che deve essere necessariamente rispettato in modo puntuale, visto che l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) ha accordato al Campidoglio una proroga soltanto a patto che venissero appunto effettuate tutte le revisioni.

In totale sono 51 i treni che, tra metro A e metro B, vanno revisionati. E se sulla metro A - dove senza proroga sarebbero usciti dal servizio 23 treni, di fatto costringendo allo stop della linea - circolano 24 treni contro un parco totale di 30, sulle linee B e B la situazione è ancora più critica: l’attuale disponibilità è di 21 treni, rispetto a un servizio garantito negli anni precedenti con 28 convogli. Con conseguenti ricadute sulle frequenze, ben chiare a chiunque in queste settimane ha viaggiato sulla B.

Obiettivo Giubileo

Atac e Campidoglio, però, hanno le mani legate: le revisioni vanno svolte come da cronoprogramma presentato ad Ansfisa, il che significa che i treni, a cadenza regolare per i prossimi anni, dovranno essere tolti dal servizio per circa 5 mesi per essere completamente revisionati.

L’obiettivo resta arrivare al Giubileo con le tre linee metropolitane al massimo dell’efficienza, sia in termini di qualità del servizio sia di frequenza.