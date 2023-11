La metro B di Roma è sempre più un incubo: i passeggeri non riescono a salire

Come sardine in scatola. Per gli utenti della metro B di Roma il servizio è sempre più un incubo, soprattutto nell'ora di punta. Nella fascia oraria tra le 7 e le 9 del mattino, infatti, si fa letteralmente fatica a entrare nei vagoni e le attese sulle banchine, al netto delle comunicazioni presenti sui tabelloni, sono lunghe. Di fatto ci sono due realtà, questo è innegabile.

Quella di Atac che parla di un servizio regolare sul proprio sito ufficiale e quella percepita e vissuta degli utenti che tutti i giorni si servono della metro B. Oggi, nella giornata che sarebbe dovuta essere di protesta, un'altra odissea. Dopo la precettazione da parte del Governo, infatti, è stato rinviato al 15 dicembre lo sciopero nazionale dei trasporti inizialmente proclamato per lunedì, 27 novembre.

Metro di serie B

Saranno regolari, quindi, il servizio di Atac e Roma Tpl e le attività di Roma Servizi per la Mobilità. Almeno su carta. Chi scrive questa mattina ha preso - come ogni giorno - la metro B in direzione Rebibbia o Jonio. Ben due corse, stracolme, erano troppo affollate per salire. Sulla terza, seppur piena, spingendo, si riusciva a usufruire del servizio.

I video e le foto fatte lo raccontano. "Così arrivo in ritardo a lavoro, come faccio? Ho già consumato tutti i permessi", dice ad alta voce Paola, impiegata che scende a Cavour. "Io ormai sto consumando i giorni di ferie", aggiunge Luca che era lì e che invece lavora in un ufficio a Termini. E proprio a Termini e prima a Piramide, dove solitamente parecchia utenza scende, anche il ricircolo di passeggeri vieni meno.

Lo sciopero

La protesta che coinvolgerà il personale di Atac e RomaTpl resta, dunque, ma è stata spostata al prossimo 15 dicembre. Oggi invece, nel Lazio, resta confermata la serrata in ambito locale che interesserà solo le linee Cotral dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Sulla Metromare e sulla Roma Viterbo, quindi, cancellazioni e ritardi.