Odissea metro B: ennesima mattinata da incubo, tra banchine strapiene e treni carro bestiame

Ennesima mattinata da incubo sulla linea B e B1 della metropolitana di Roma. Il ridotto numero dei treni - causa revisioni - anche oggi ha trasformato l'orario di punta in un vero e proprio calvario. Banchine strapiene, frequenze dei convogli improponibili e veri e propri carri bestiame.

Sono tante le testimonianze lungo la linea. Ore 8.02, stazione Monti Tiburtini. "Primo treno passa strapieno alle 8.02. In tanti non riescono a prenderlo", racconta a RomaToday un viaggiatore. "Il successivo è passato alle 8.15, se possibile ancora più pieno. All'interno una quantità di gente ed una confusione incredibile. Ad ogni fermata impossibile scendere e salire e i tempi di attesa dilatati all'inversomile". "A Tiburtina", racconta un altro viaggiatore, "un vero e proprio muro di gente, con madri disperate quasi in lacrime costrette a sottoporre figli di poco più di tre anni al carro bestiame della metro". Tanti sono entrati, ancora di più quelli che sono rimasti fuori. "Ho aspettato tre treni prima di poter salire e andare al lavoro", racconta una viaggiatrice. "Tempo in banchina oltre 25 minuti. Non è possibile, non è una roba da città civile".

E sulla B1 va anche peggio. Ore 8.30, metro Jonio, direzione Laurentina: tempo di attesa 15 minuti. "Risultato? Una banchina strapiena", racconta Cecilia una viaggiatrice esasperata. "Una volta saliti non va meglio, anzi". Treni strapieni già nella diramazione. "Giunti a Bologna", racconta un altro utente, "un vero e proprio assalto. Evidentemente anche lì il treno non passava da tanto. Assurdo".

Anche sui social solite lamentele, con il servizio twitter @InfoAtac invocato, ma ormai silente stante la normalità di un servizio ormai allo sbando. "Qual è lo stato della metro B e B1? A Termini banchine stracolme e metro (almeno B1) con tempi di attesa maggiori del solito".



Per inviare video, foto e segnalazioni dei disservizi sulla metro B usare il numero whatsapp 345 1709348

Mancano i treni per le revisioni, e il servizio va in tilt

Che il servizio della metro B fosse in affanno è cosa ormai nota, anche se nelle ultime settimane la situazione sembra essere nettamente peggiorata. Il motivo principale è il piano di revisione che riguarda sia metro A sia metro B, e che ha costretto Atac e Roma Capitale a togliere dalla circolazione i treni che necessitano di manutenzione per poter circolare. Ogni convoglio resta fuori servizio per cinque mesi, e su linea A e linea B sono 51 i treni che vanno revisionati. Sulle linee B e B1, a inizio anno la disponibilità era di 21 treni, sette in meno rispetto a quelli in circolazione negli anni precedenti.

Due anni fa, ad aprile, 2021, Roma Servizi per la Mobilità ricordava che i treni in servizio sulla linea B-B1 erano 41, e che proprio per far fronte all’esecuzione delle manutenzioni, nell’arco di tre anni sarebbero dovuti entrare in servizio altri 23 convogli, di cui 12 nel 2022 e 11 nel 2024. A dicembre il Comune aveva effettivamente firmato un contratto con Hitachi Rail per la fornitura di di 30 nuovi treni da destinare alle linee metro A e B, 12 dei quali per la B, ma l’arrivo è previsto per dicembre 2024, con consegna entro 12 mesi.