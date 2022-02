Metro B(lack out), la linea elettrica va giù e il servizio si ferma ancora

Ancora un black out. Il secondo in due giorni. Anche oggi a sulla metro di Roma, in particolare sulla linea B e B1 sono state interrotte da un guasto elettrico. Un disservizio che ha colpito gli utenti Atac, con l'azienda che ha dovuto istituire un servizio bus di navette sostitutive per limitare i disagi. Il problema è stato reno noto intorno le 12:20 circa.

I tecnici sono al lavoro. Alle 12:55 il guasto è stato circoscritto, si fa per dire, tra Castro Pretorio <-> Monti Tiburtini e Bologna <-> Ionio. Poco dopo, alle 13:20, la Metro B è stata riattivata sull'intera tratta, la linea B1 nella tratta Bologna <-> Ionio, invece, no. L'accendi e spegni della tratta, però, è continuato anche nei minuti successi.

In tanti sui social hanno cercato informazioni. Alle 13:40 Atac ha comunicato una nuova interruzione sull'intera linea, quindi alle 14 un ulteriore aggiornamento con il interrotto tra Castro Pretorio e Rebibbia in entrambi i sensi di marcia e Castro Pretorio e Ionio, anche qui nei due sensi.

I precedenti

Già ieri sulla tratta si sono verificati una serie di problemi elettrici che avevano costretto i treni a rimanere fermi con i passeggeri, in un caso, obbligati a camminare al buio in galleria per raggiungere la prossima stazione più vicina. Questa mattina, invece, un problema ad un cavo aereo, aveva mandato in tilt la linea A per un'ora con i passeggeri che hanno dovuto usare gli autobus nell'ora di punta.

Indagini per sabotaggio

Lo scorso giovedì 17 febbraio, va ricordato, proprio nella Metro B si era verificato un black out. Una interruzione, probabilmente, dovuta ad un sabotaggio e che nell'ora di rientro dei lavoratori a casa, ha mandato in tilt la linea tra Piramide e Laurentina, con epicentro alla stazione Magliana.

Un atto doloso, secondo chi indaga, che sarebbe stato certificato anche da un intervento tecnico di Atac iniziato alle 18:10 e finito alle 20:10. Non è escluso che i guasti di oggi e ieri, possano avere una matrice simile anche se Atac al momento smentisce questa possibilità.