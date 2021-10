G20 a Roma, Metro B parzialmente chiusa e bus deviati: ecco come cambia il trasporto pubblico

Roma cambia in occasione del G20. Sabato 30 e domenica 31 ottobre in città, alla Nuvola dell'Eur, è in programma il vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20, le principali economie mondiali. L'evento principale sarà alla "Nuvola", mentre il Palazzo dei Congressi ospiterà il centro stampa per i mezzi di informazione.

Per organizzare dell'ordine pubblico è prevista in particolare l'attivazione di un'ampia area di massima sicurezza all'Eur, con divieti di sosta e fermata (che scatteranno già diverse ore prima) chiusure al traffico pubblico e privato e limitazioni anche al transito pedonale. Modifiche che comporteranno a deviazioni di bus. La Questura ha inoltre richiesto, da inizio servizio di sabato e sino alle 6 della mattina di lunedì primo novembre, la sospensione di alcune fermate della Metro B. Ecco come cambia la mobilità a Roma.

Metro B, Roma Lido e Metro A

Una parte dell'Eur sarà off limts: la linea B sarà parzialmente interrotta con la chiusura di alcune stazioni. Nei giorni 30 e 31 ottobre, le stazioni metro B Eur Magliana, Eur Palasport. Eur Fermi e Laurentina saranno chiuse e riapriranno alle ore 6.00 dell'1 novembre. I treni della metro B termineranno la corsa a Marconi e i treni della ferrovia regionale Roma-Lido non effettueranno fermata ad Eur Magliana.

In alternativa tra le stazioni Marconi e Laurentina utilizzate la linea bus 170 che sarà attiva nella tratta stazione Trastevere-Laurentina e, all'Eur effettuerà percorso deviato. Nei giorni in cui le stazioni metro restano chiuse sarà attivo anche un servizio bus diretto - con corse devite della linea 170 - tra Marconi e Laurentina senza fermate intermedie.

Per quanto riguarda la Metro A dalle ore 13.00 del 30 ottobre saranno chiuse le stazioni delle linee A/B: Circo Massimo (metro B), Colosseo (metro B) e Repubblica (metro A). In alternativa utilizzate le stazioni Piramide e Termini. Il nodo di scambio metro A/B/Fs di Termini subirà limitazioni nell'accesso. Si potrà entrare e uscire da via Giolitti mentre tutti gli accessi e le uscite di piazza dei Cinquecento saranno chiuse. Dalle ore 13 anche il capolinea bus di Termini sarà sospeso.

Modifiche delle linee bus

L'intera rete del Centro e della zona sud sarà modificata con deviazioni, limitazioni e sospensioni per l'attivazione della zona sorvegliata dell'Eur, delle misure di sicurezza in Centro e per il transito delle Autorità. Utilizzate preferibilmente la metropolitana e le ferrovie e considerate forti ritardi e ulteriori provvedimenti di limitazione. Le linee scolastiche sabato, per l’interruzione dell’attività didattica disposta dalla Prefettura tutte le corse scolastiche della rete Atac sono sospese. Il 29 ottobre per l'attivazione dell'ordine pubblico all'Eur, dalle ore 19 di venerdì 29 al termine dell'evento, le linee della zona sud 070–30-31–73–73 scolastico–170–671–670-700–705-706– 708–709–714–762–763-763L-764-767- 771-772– 777-778-779–780–788–789-789F-791–C7–NMB–NME–N705 seguiranno percorsi deviati e limitati.

Sospesi i capolinea bus di Eur Fermi e piazzale dell'Agricoltura. I bus che, normalmente fanno capolinea ad Eur Fermi arriveranno e partiranno da piazzale Nervi; i bus che normalmente fanno capolinea in piazzale dell'Agricoltura arriveranno e partiranno da viale Beethoven. Sabato 30 ottobre sospese le linee 85-100-117-119 sospese intera giornata; 51 sospesa dalle ore 12.00 alle ore 20.00; 51-A01-A10 sospese dalle ore 12.00 al termine del servizio; MB20 inizia il servizio alle ore 20.00.

Per consentire gli spostamenti delle Autorità, con le relative scorte e dispositivi di sicurezza, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle 18.00 la circolazione in alcune strade della città potrà subire interruzioni sino a 60 minuti. Sono previsti forti ritardi, deviazioni e interruzioni sulle linee H–30-40-44-46-51–60– 62-63-64–70–71–75–80-81-83-87– 118–160-170–492- 590–628-669-670-714-715-716-781-792-916.

Dalle ore 13 per l'attivazione del dispositivo di sicurezza in zona Centro subiranno interruzioni/limitazioni/deviazioni le linee: -tram 5-14; -bus: H-16-38-40-60-61-62-64-66-70-71-75-82-90-92 -105-170-223-310-360-495-590-649-714-910-C2-C3; Dalle ore 15 per lo svolgimento di un corteo Piramide-Bocca della Verità, e per una manifestazione in piazza San Giovanni in Laterano subiscono interruzioni o deviazioni le linee H-3–8 (solo le corse da e per Porta Maggiore–16-23–30–44–75–77–81-83–87-170–280-360-590- 715–716–718–719–769–775-781-792.