Chiusura urgente e anticipata della metro B per un problema lungo i binari

Scatta la chiusura anticipata della metro B per la tratta Piramide-Laurentina per eseguire un intervento urgente. A partire dalle 20 di giovedì i treni non circoleranno, e Atac non ha fornito un orario di ripristino del servizio.

Lo stop si è reso necessario dopo che nel pomeriggio di giovedì è stato rilevato dai tecnici Atac "un avvallamento della massicciata ferroviaria" di un tratto all’aperto in zona Magliana. Per precauzione è stato dunque disposto un intervento urgente di controllo e tamponamento provvisorio con materiale idoneo.

“Non è al momento possibile accertare la motivazione del cedimento”, ha detto Atac, individuando in un “assestamento del terreno sottostante l’infrastruttura della massicciata ferroviaria” una possibile causa. Nei prossimi giorni verranno svolti monitoraggi sul posto per valutare la stabilità dell'infrastruttura. Il servizio, nella tratta interessata, verrà sostituito con mezzi di superficie.