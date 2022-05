Metro B, chiusura anticipata alle 21 fino al 5 giugno. Come cambia il servizio

Per completare i lavori dell'interconnessione fra metro B e metro C nella stazione Colosseo, si rende necessario, come nelle precedenti fasi, la temporanea e parziale interruzione della linea B che proseguirà fino al 5 giugno e non più fino al 4 come inizialmente previsto. Per i lavori, la tratta Castro Pretorio-Laurentina termina anticipatamente il servizio alle 21. La circolazione nelle tratte Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio resterà regolare secondo i consueti orari.

Attenzione però: mercoledì 25 maggio i lavori sono sospesi e la metro B è quindi attiva sull'intera linea per tutto il giorno. Inoltre, nei fine settimana del mese di maggio (21-22; il 28-29 maggio) e nel primo fine settimana di giugno ( 4 e 5), per consentire il necessario e continuato intervallo operativo in cantiere, sulla stessa tratta Castro Pretorio-Laurentina non si effettua il servizio della metro B per le intere giornate.

Sia nei giorni di chiusura serale anticipata che di chiusura giornaliera, il servizio della metro B nel tratto interrotto viene sostituito da un servizio di bus navetta in superficie. Qui i dettagli del servizio sostitutivo.

Il calendario dei lavori a maggio

Nei giorni 23, 24, 26, 27, 30 e 31: dalle ore 21 circolazione sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina interrotta e sostituita da bus. Mercoledì 25 maggio i lavori sono sospesi e la metro B è quindi attiva sull'intera linea per tutto il giorno. Nei giorni 21, 22, 28 e 29 per l'intera giornata circolazione sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina interrotta e sostituita da bus.

Il calendario dei lavori a giugno

Nei giorni 1 e 3 dalle ore 21 circolazione sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina interrotta e sostituita da bus. Nei giorni 4 e 5 per l'intera giornata il servizio sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà interrotto e sostituito da bus. Il giorno 2 giugno lavori sospesi e circolazione attiva sull’intera linea metro B.