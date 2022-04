Metro B: da martedì 19 aprile chiusura anticipata alle 21 tra Castro Pretorio e Laurentina

Tratta della linea B della metropolitana di Roma chiusa alle 21:00 dal 19 aprile al 4 giugno 2022. La riprogrammazione in vigore da dopo le vacanze pasquali interesserà la tratta tra Castro Pretorio e Laurentina, in entrambi i sensi di marcia. A maggio, per quattro fine settimana, la tratta sarà chiusa. La chiusura serale anticipata al fine di dare il via alla terza fase dei lavori di realizzazione della nuova stazione Fori Imperiali della metro C.

Come informa Atac, la limitazione del servizio è stata richiesta dalla società che sta realizzando la tratta San Giovanni-Colosseo della linea C della metropolitana per consentire attività di completamento dell’interconnessione tra metro B e C a Colosseo.

Atac, come successe per la prima fase dei lavori e anche per la seconda, attiverà quindi, dalle 21 alle 23 (venerdì e sabato fino alle 1:30), i bus navetta sostituivi MB. Il servizio sostitutivo dei bus segue lo stesso orario della linea B della metropolitana. La tratta Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Jonio resterà regolare.

Metro B chiusa nei weekend di maggio

Inoltre, nel corso di alcuni fine settimana del mese di maggio (7-8;14-15; 21-22; 28- 29), per consentire il necessario e continuato intervallo operativo in cantiere, sulla stessa tratta non si effettuerà il servizio metro B per le intere giornate. Nei giorni di chiusura anticipata e di chiusura giornaliera, il servizio della metro B verrà sostituito da un servizio di bus navetta in superficie.

I giorni di servizio regolare

In questo mese e mezzo, solo in cinque occasioni il servizio sarà regolare su tutta la linea: il prefestivo del 24 aprile, il 25 e il 30 aprile, poi il primo maggio e il due giugno.

Il calendario di aprile

Nei giorni 19-20-21-22-23-26-27-28-29 aprile la circolazione nella tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà sostituita da bus a partire dalle ore 21 e sino al termine del servizio. Nei giorni 24, 25 e 30 la circolazione della linea B della metropolitana sarà attiva sull’intera linea

Tratta metro B chiusa a maggio

Il Primo maggio circolazione attiva sull’intera linea metro B. Nei giorni 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 di maggio: dalle ore 21 circolazione sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina interrotta e sostituita da bus. Nei giorni 7-8-14-15-21-22-28-29 per l’intera giornata circolazione sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina interrotta e sostituita da bus

Lavori metro B giugno

Nei giorni 1-3-4 giugno: dalle ore 21 circolazione sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina interrotta e sostituita da bus Il giorno 2 giugno circolazione attiva sull’intera linea metro B.

Servizio bus e alternative

Durante i lavori, dai capolinea di Castro Pretorio, Ionio e Rebibbia, ultima corsa ore 23.30 (notti venerdì/sabato e sabato/domenica ore 1.30). I treni saranno sostituiti dalla linea bus MB che collegherà le stazioni Castro Pretorio e Laurentina con fermate nei pressi delle stazioni metro. Dopo le ore 22:15, tutti i bus in partenza da Laurentina una volta arrivati alla stazione Prestorio proseguiranno per Rebibbia e per Ionio consentendo il proseguimento del percorso dopo il termine del servizio metro

Tra le fermate di Termini e Piramide potrà essere utilizzata anche la linea bus 75. Tra le fermate di Piramide e San Paolo, la linea bus 23. Tra le fermate di Piramide, San Paolo ed Eur Magliana la ferrovia regionale Roma-Lido; tra le fermate Eur Magliana, Eur Palasport ed Eur Fermi le linee 31, 771 e 780, tra Eur Magliana e Laurentina, la linea bus 31.