La Metro B non si smentisce neanche a Capodanno, interrotta la linea per un problema elettrico

Un calo alla tensione alla linea elettrica ed anche a Capodanno la Metro B non si smentisce. Nel giorno clou per gli eventi, quello durante il quale i mezzi pubblici sono fondamentali, Atac ha interrotto la linea tra Eur Magliana e Laurentina. I convogli erano già in ritardo poi, verso le 15:30, il servizio in quel tratto si è interrotto.

Mancanza tensione

Quello della mancanza della tensione sulla linea non è nuovo come problema. Verso le 15:30 di oggi, domenica 31 dicembre 2023, sono cominciate ad arrivare segnalazioni di ritardi sulla linea. Ad un certo punto la circolazione è stata direttamente interrotta nel tratto tra Magliana e Laurentina, in entrambe le direzioni. Regolare, invece, la circolazione della metro B1 da e per Jonio.

Navette sostitutive

Per cercare di limitare i disagi, sono stati approntati bus sostitutivi tra Laurentina e Magliana e viceversa. In direzione Eur Magliana, le navette partono dal capolinea dei bus a Laurentina, passano per viale America (Eur Fermi), poi per viale Europa/Beethoven (Eur Palasport) e infine per viale di Val Fiorita (Eur Magliana). In alternativa, suggerisce Atac, si possono usare le linee bus 31-771 e 780.

Un bel problema per il sistema dei trasporti visto che la metro B, specialmente questa sera, verrà “presa” d’assalto da tutte le persone che vogliono recarsi al maxi concerto del Circo Massimo.