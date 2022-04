Metro B, fino a giugno stop delle corse alle 21. E a maggio 4 week end di chiusura totale

Per quasi due mesi la linea B della metropolitana di Roma chiuderà alle 21 tra Castro Pretorio e Laurentina in entrambi i sensi di marcia e, a maggio, per quattro week end la tratta sarà chiusa. Il 19 aprile, infatti, partirà la terza fase dei lavori di realizzazione della nuova stazione Fori Imperiali della metro C.

Gli interventi comporteranno disagi per gli utenti della metro B fino al 4 giugno. In questo mese e mezzo, solo in cinque occasioni il servizio sarà regolare su tutta la linea: il prefestivo del 24 aprile, il 25 e il 30 aprile, poi il primo maggio e il due giugno. Atac, interpellata, non ha ancora pubblicato informazioni sul proprio sito. Ma le date e le modalità della chiusura, come confermano fonti comunali a RomaToday, sono già stabilite.

Metro B chiusa dalle 21: date e orari

Dal 19 al 23 aprile, dal 26 al 29 aprile, nei giorni feriali di maggio (dal lunedì al venerdì), il 1, il 3 e il 4 giugno il servizio è in programma la chiusura serale anticipata della tratta Castro Pretorio-Laurentina con l'ultima partenza dei capilinea alle 21.

Atac, come successe per la prima fase dei lavori e anche per la seconda, attiverà quindi, dalle 21 alle 23 (venerdì e sabato fino alle 1:30), i bus navetta sostituivi MB. Il servizio sostitutivo dei bus segue lo stesso orario della linea B della metropolitana. La tratta Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Jonio resterà regolare.

Metro B: chiusa i week end di maggio

Non solo. Nei fine settimana di maggio, la tratta Castro Pretorio - Laurentina sarà chiusa per le intere giornate di sabato e domenica con le navette bus MB attive dalle 5:30 di sabato fino alle 01:30, e la domenica dalle 5:30 alle 23:30. I week end di stop, quindi, saranno il 7/8, il 14/15, il 21/22 e il 28/29 maggio.

Il servizio sostitutivo per la metro B

Il servizio sostitutivo dei bus sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina segue lo stesso orario della linea B della metropolitana. Come per la prima parte dei lavori, nei giorni festivi, per la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali, il servizio dei bus sostitutivi segue percorsi alternativi.



Oltre alla navetta MB, sono numerose le opzioni per chi normalmente utilizza la metro B. La tratta Laurentina-Eur Magliana è servita anche dalla linea bus 31 mentre la tratta Eur Fermi-Eur Magliana anche dalle linee 771 e 780. Poi, dall' Eur, si può raggiungere direttamente Termini o il Centro con le linee 714 e 30.



Le stazioni Piramide, San Paolo ed Eur Magliana continueranno ad essere servite dalla ferrovia regionale Roma-Lido, mentre la tratta Piramide-Castro Pretorio è servita anche dalla linea 75 che effettua capolinea in piazza Indipendenza.



Per raggiungere direttamente la metro A senza passare da Termini si può utilizzare anche il tram 3 da Piramide, Circo Massimo e Colosseo per le stazioni Manzoni e San Giovanni. La linea tram 3 può essere utilizzata anche da Piramide, Circo Massimo e Colosseo per raggiungere la stazione metro B Policlinico da dove è attiva la metro B. Tra Piramide e Tiburtina, con lo stesso biglietto valido in metro possono essere utilizzati i treni delle ferrovie regionali FL.