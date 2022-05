Metro B, sabato chiusa e domenica aperta: le informazioni per il week end

Sabato 7 maggio la tratta Castro Pretorio-Laurentina della Metro B sarà chiusa. Domenica, invece, la linea della metropolitana sarà attiva. A renderlo noto è Atac che, per l'8 maggio, sospenderà quindi temporaneamente i lavori per la realizzazione dello snodo San Giovanni-Colosseo della linea C della metropolitana e consentire così il completamento dell'interconnessione tra metro B e C a Colosseo.

Domani, quindi, non sarà attivo il servizio metro B nella tratta Castro Pretorio-Laurentina per l'intera giornata e verrà sostituito da un servizio di bus navetta in superficie. Il servizio, che continuerà ad essere garantito nella tratta Castro Pretorio - Rebibbia/Ionio, risentirà di un maggiore flusso di utenti presso alcune stazioni, in particolare Castro Pretorio, che diventerà capolinea, Termini e Colosseo. Domenica invece la metro B, sarà attiva sull'intera linea per tutta la giornata, dalle ore 5.30 alle ore 23.30.

Il servizio sostituivo

Per quanto riguarda il bus navetta, dopo le ore 22.15, tutti i bus in partenza da Laurentina una volta arrivati alla stazione Castro Pretorio proseguiranno per Rebibbia e per Ionio consentendo il proseguimento del percorso dopo il termine del servizio metro.

Tra le fermate di Termini e Piramide potrà essere utilizzata anche la linea bus 75. Tra le fermate di Piramide e San Paolo, la linea bus 23. Tra le fermate di Piramide, San Paolo ed Eur Magliana la ferrovia regionale Roma-Lido; tra le fermate Eur Magliana, Eur Palasport ed Eur Fermi le linee 31, 771 e 780, tra Eur Magliana e Laurentina, la linea bus 31.