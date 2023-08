Metro B bloccata, carrello del treno "scoda" ed esce dai binari a Magliana

Il carrello di un treno della Metro B con passeggeri a bordo è uscito dai binari, all'altezza della stazione Magliana. Non un deragliamento vero e proprio, ma un problema tecnico che riguardato un Caf appena uscito dal deposito all'altezza dello scambio, quello che in gergo di chiama "scodare".

Secondo quanto appreso, la parte posteriore sarebbe uscita dai binari nei pressi della stazione Magliana che è stata chiusa per precauzione. Presto per individuare le cause, ma il motivo potrebbe essere un guasto ai binari, forse troppo usurati, oppure il mezzo si potrebbe essere infilato male sul binario in un tratto comunque sottoposto a limite di velocità.

Tecnici Atac sono sul posto

L'unico carrello sviato dai binari non avrebbe provocato danni. Nessuno è rimasto ferito. Per risolvere il problema Atac ha dovuto bloccare la circolazione della Metro B nella tratta tra Laurentina-Piramide, in entrambi i sensi di marcia, intorno alle 12:10. I passeggeri sono scesi tutti in sicurezza.

"Per ragioni da accertare un metro della metro B in partenza dalla stazione Magliana ha dovuto interrompere la marcia. - spiega in poche righe l'azienda - I tecnici Atac sono sul posto. Il servizio verrà ripristinato prima possibile".

Il servizio bus

Attivato il servizio bus. Nella tratta Piramide - Eur Magliana, è possibile utilizzare la ferrovia RomaLido e da Eur Magliana per raggiungere Laurentina e l'Eur, i bus 31-771-763-764-772-762-070-700-705-706-671-789. Tra Piramide e Laurentina, è possibile utilizzare la linea bus linea30 Express, fermata direzione Laurentina n.70787 "Cave Ardeatine (MB)" e per chi scende dal treno FS, fermata direzione Laurentina n.70788 "Partigiani-Staz.ne Ostiense (FS)".