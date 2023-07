Metro B, è di nuovo caos: treni ogni dieci minuti e banchine strapiene

Mattinata difficile, l’ennesima, per gli utilizzatori della metro B. Sin dalle prime ore di giovedì la frequenza delle corse è stata quasi da regionale, con attese che hanno superato i 10 minuti in particolare verso Jonio e pendolari esasperati in attesa su banchine affollatissime, attanagliati dal caldo.

“Dieci minuti d'attesa a Monti Tiburtini, banchina strapiena. Molti riferivano di essere lì da altri 10 minuti. Treni pienissimi e banchine pollaio. Non capitava da giorni”, conferma a RomaToday un pendolare che giovedì mattina era in attesa della metro, mentre sui social si moltiplicano le segnalazioni: “La situazione sulla banchina di Garbatella - si legge in un tweet corredato da foto di banchina piena di persone - i treni della metropolitana scioperano anche oggi? Aspettiamo da un quarto d’ora. Il Frecciarossa parte con maggiore frequenza della metro B”.

Situazione del tutto simile a Termini: “Ci sono problemi sulla metro B? Perché non trovo info in merito e sto aspettando da 15 minuti”, e ancora “Ma l’attesa della metro B di Roma? Minuti infiniti e condizioni disumane a bordo". Non è chiaro per quale motivo le frequenze siano così diradate, ma chi giovedì mattina è riuscito a fatica a salire su un treno ha notato come i convogli in circolazione fossero tutti nuovi e dotati di aria condizionata.

Nei giorni scorsi è emerso un simile problema per la flotta bus: il 7% dei mezzi di Atac è in deposito per malfunzionamenti o guasti agli impianti di condizionamento, una mancanza che ha costretto l'azienda a tenerli fermi per evitare possibili malori per personale e passeggeri, visto il caldo torrido, da bollino rosso, che stringe Roma in una morsa.