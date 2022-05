C'è la Race for The Cure: niente stop per lavori sulla linea B

Metro B in funzione domenica 8 maggio 2022 per la Race for the cure, la maratona in rosa per la lotta contro i tumori al seno in programma nell'area del Circo Massimo dal 5 all'8 maggio. La tratta, a differenza di quanto programmato per consentire i lavori di interconnessione fra la linea B e la linea C (che prevede la chiusura nei weekend di questo mese), sarà infatti attiva dalle 5:30 alle 23:30. Lo rende noto Atac sui propri canali d'informazione.

La Race for the Cure 2022

Torna dunque a Roma la Race for the cure, in occasione della quale al Circo Massimo sarà allestito il Villaggio della Salute con aree mediche e tematiche nelle quali saranno offerti gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili e dove si potrà partecipare a tante iniziative di sport, fitness, sana alimentazione e benessere psicologico. "Domenica 8 maggio il momento più importante della manifestazione con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km nel cuore di Roma - come si legge sul sito internet dell'iniziativa -. Nel Villaggio ci sarà una grande area riservata alle vere protagoniste della manifestazione - le “Donne in Rosa” - donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno. Con la loro testimonianza coraggiosa, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce e mandare un messaggio di forza e speranza, hanno generato un cambiamento culturale nell’approccio alla patologia".

Lavori metro B

Dunque una riprogrammazione dei lavori. Dallo scorso 19 aprile - e sino al 4 giugno 2022 - sono in atto gli interventi nella tratta compresa tra Castro Pretorio e Laurentina, in entrambi i sensi di marcia, con la stessa chiusa in anticipo alle ore 21:00. Chiusura anticipata in programma per consentire la terza fase dei lavori di realizzazione della nuova stazione Fori Imperiali della metro C. Intervento che, come richiesto dalla società che lo sta realizzando, prevede lo stop del servizio per quattro fine settimana di questo mese di maggio (7-8;14-15; 21-22; 28- 29), con il servizio metro sostituito da un servizio di bus navetta in superficie. In occasione della Race for the cure il cambio di programma, con il servizio che sarà attivo per tutta la giornata di domenica prossima.