Metro A, al via tre mesi di lavori: chiuderanno sette stazioni, si comincia da Flaminio

Parte domani, giovedì 19 novembre, il piano di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici sulla metro A. Riguarderà sette stazioni e prenderà il via dalla fermata Flaminio, che resterà chiusa fino al 22 novembre incluso. Si tratta di un serie di lavori che costringeranno a temporanee chiusure delle singole fermate della metropolitana di Roma. Ecco di seguito il calendario.

Dopo Flaminio toccherà a Ottaviano, che resterà chiusa invece dal 25 al 28 novembre. Quindi ancora alla stazione Vittorio Emanuele, inaccessibile dal 3 al 6 dicembre, e ancora la stazione Lepanto, dal 2 al 5 gennaio, Spagna dal 20 al 24 gennaio 2012, Barberini dal 25 al 31 gennaio e infine alla stazione Repubblica, dal 18 al 21 febbraio.

"Atac ha già provveduto ad aggiornare gli impianti elettrici delle altre stazioni di metro A e metro B" fa sapere l'azienda in una nota stampa. "Per la stazione Flaminio e le altre sei incluse nel piano si è resa necessaria la chiusura, perché occorre sostituire integralmente i quadri elettrici generali, mai cambiati da quando le stazioni sono entrate in esercizio. Attività che comporta l'interruzione di tutti i servizi, compresi gli impianti di traslazione e di illuminazione".

"Dalla prossima settimana Atac inizierà i lavori per la completa sostituzione degli impianti e quadri elettrici nelle stazioni della metro A. Pensate in 40 anni non sono mai stati cambiati - ha commentato l'assessore alla Mobilità Pietro Calabrese - praticamente dall'apertura al pubblico di queste stazioni. Gli interventi di manutenzione straordinaria dureranno fino a febbraio 2021 e interesseranno sette fermate".

Tutte le informazioni per i viaggiatori saranno disponibili sul sito atac.roma.it e sui canali di infomobilità Twitter (twitter.com/InfoAtac), Whatsapp (3351990679) e Telegram.