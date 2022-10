Le stazioni a intermittenza della Metro A per colpa della rete elettrica

Ancora problemi per le stazioni della Metro A. Nella mattinata di ieri, giovedì 27 ottobre, per circa 40 minuti tre stazioni sono state rese indisponibili. Il tutto è successo nell'ora di punta tra le 6:30 e le 7:10 a Manzoni, Re di Roma e Furio Camillo. Fortunatamente, complice una città meno piena per il ponte del primo novembre, i disagi sono stati limitati.

I guasti, secondo quanto si apprende, riguarderebbe la linea elettrica esterna e quindi non gestita direttamente da Atac. Un episodio non nuovo in questi giorni. Lo corso 14 ottobre, per esempio, l'azienda del trasporto pubblico di Roma fu costretta a bloccare la tratta per quasi un'ora per risolvere il disservizio. E nelle giornata di ieri, rallentamenti si sono verificati anche in serata per altri motivi. A Battistini due passeggeri hanno litigato costringendo il personale a bloccare un treno per 10 minuti. Sulla Metro B un passeggero - soccorso - ha avuto un malore costringendo i macchinisti a bloccare un treno in direzione Tiburtina per 20 minuti.