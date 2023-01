Troppa gente in centro, metro A in tilt: chiusa la stazione Spagna

Afflussi elevatissimi di passeggeri lungo la metro A, per questo Atac ha deciso di chiudere la stazione Spagna e di contingentare gli ingressi a Flaminio e Barberini.

La decisione è stata presa nelle ultime ore dall'azienda municipalizzata del trasporto pubblico romano, a causa dei flussi notevoli durante tutta la mattinata e soprattutto nelle prime ore del pomeriggio. Il giorno di festa per l'Epifania e i numerosi eventi in centro hanno influito sui numeri. Inoltre, le chiusure stradali e la difficoltà di raggiungere il centro con mezzi privati ha spinto molte più persone ad utilizzare i mezzi pubblici.

"Personale della sicurezza aziendale è impegnato in attività di contingentamento degli accessi nella stazione Flaminio - fa sapere Atac - dove sono stati indirizzati i viaggiatori dopo la chiusura della stazione Spagna, non più in grado di assorbire in condizioni di sicurezza il flusso straordinario di viaggiatori. Contingentamenti sono anche in corso nella stazione Barberini". Poco dopo, alle 19, è stata chiusa anche la fermata Barberini, con gli utenti dirottati su Flaminio.