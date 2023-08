Metro A riaperta integralmente dopo la pausa di agosto: "A dicembre ripristinata la chiusura all'una"

Torna regolare la circolazione dei treni sulla metro A dopo la doppia interruzione, scaglionata, sulle tratte Anagnina-Subaugusta (dall’11 al 13 agosto) e Arco di Travertino-Ottaviano: il 24 agosto è stato l’ultimo giorno di chiusura integrale, e dalla mattina di venerdì i treni hanno circolato sull’intero percorso.

Il servizio era stato sospeso per concludere nei tempi i lavori di rinnovo dei binari iniziati a luglio 2022, e rendere così disponibile il servizio della metro A anche la sera dal mese di dicembre". I lavori adesso proseguono nelle ore serali, come accaduto nell’ultimo anno, ma venerdì e sabato la metro A resterà comunque attiva sino all'1,30, ora dell'ultima partenza dai capolinea, proprio come le altre linee.

Da domenica riprenderà invece, come detto, il cantiere serale, con i consueti orari di chiusura anticipati in settimana: dalla domenica al giovedì ultima corsa alle 21 e poi bus sostitutivi con la linea MA, il venerdì e il sabato servizio regolare sino all'1,30.

Perché la metro A ha chiuso ad agosto

Dall'11 al 13 agosto, la metro A è stata interrotta del tutto tra Anagnina e Subaugusta, poi dal 14 al 24 agosto lo stop è stato attuato tra Arco di Travertino e Ottaviano. Nel corso dell'interruzione, il servizio è stato garantito dalle navette-bus sostitutive. Il sindaco Gualtieri, nel “giustificare” la lunghezza dei lavori sulla metro A e la chiusura agostana integrale di due tratte, aveva ricordato la necessità impellente di provvedere alle manutenzioni dell’infrastruttura, sottolineando come non fossero mai state svolte negli ultimi 15 anni “nonostante il tempo di vita massimo dei binari installati nel 1979 sia di 30 anni”.

Sulla metro A, a oggi, lavorano 40 operai specializzati, con 3 treni speciali appositamente costruiti per questo tipo di lavorazioni: “Ogni giorno vengono sostituiti circa 150 metri lineari di binario, con la rimozione del pietrisco che in queste stazioni profonde, presenta un grado di compattezza molto elevato, anche a causa di interventi molto superficiali fatti negli anni precedenti - aveva spiegato il sindaco - Questi agglomerati devono quindi essere rimossi con particolari attrezzature per poi poter ripristinare con nuovo pietrisco il corretto assetto per la posa in opera dei nuovi binari. Inoltre, in questa fase vengono verificate e controllate tutte le canalizzazioni per assicurare il corretto deflusso delle acque”.

Il processo di rinnovamento della metro A prosegue ora con la sostituzione dei binari nel tratto finale fra Ottaviano e Battistini, che verrà realizzato grazie a fondi giubilari e si concluderà in tempo per l’anno santo. L’obiettivo è arrivare a dicembre con la metro in grado di circolare ogni giorno sino all’una di notte.