Come stanno andando i lavori di rinnovo della metro A

A poco più di 8 mesi dall’apertura del cantiere sono 8,5 su un totale di 25 i chilometri di metro A rinnovati. L’aggiornamento arriva da Atac, che ha fatto un punto sull’andamento dei lavori in occasione del sopralluogo effettuato dal sindaco Roberto Gualtieri insieme con l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

Quanto dovrebbero durare i lavori (e quando invece è probabile che finiranno)

Gli interventi sono partiti il 4 luglio del 2022 , e si concentrano sulla storica tratta Ottaviano-Anagnina per la sostituzione di binari, scambi e massicciata. A oggi sono state sostituite 14.200 traverse, 17 chilometri di rotaie e oltre 10.000 metri cubi di pietrisco, e il cronoprogramma prevede che i lavori si concludano in 18 mesi, e dunque a dicembre 2023. Attualmente però, quantomeno stando ai dati diffusi da Atac, sembrano procedere più a rilento del previsto: considerando un chilometro rinnovato al mese, se il ritmo non dovesse cambiare la fine dei lavori potrebbe slittare alla primavere del 2024.

Un'infrastruttura che ha compiuto di 43 anni

Un cantiere impattante, quello della Metro A, tenuto conto che dalla domenica al giovedì il servizio si ferma alle 21 invece che all'1,30, e che sino alle 23.30 è sostituito da 76 bus navetta. E però necessario, tenuto conto che i binari e il resto dell’infrastruttura ferroviaria sono quelli originali realizzati nel 1978 e vengono utilizzati dal 1980, anno di apertura al pubblico della metro A: oltre 40 anni che hanno lasciato il segno, come dimostrano i guasti e i disservizi che periodicamente si verificano e che si sono susseguiti a cadenza regolare soprattutto da inizio anno. L’apice il 24 gennaio, quando il servizio nella tratta tra Termini-Battistini è rimasto fermo per 5 ore. Tre giorni dopo nuovo stop di tre ore per problemi alle rotaie, il 7 febbraio un altro stop sempre per “problemi tecnici.

Il tram 8 ancora fuori servizio

Per le stesse finalità di miglioramento del servizio, sempre lo scorso 4 luglio erano partiti i lavori di rinnovo dell’infrastruttura della linea tram 8 che collega il Casaletto e Monteverde con piazza Venezia, e anche in questo caso la fine dei lavori è slittata. Il cronoprogramma prevedeva che il tram tornasse in serviio dopo sei mesi, e dunque a gennaio 2023, ma a metà febbraio ancora non vi sono aggiornamenti in merito e i lavori proseguono.