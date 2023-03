Metro A, lo stop notturno non basta: per velocizzare i lavori servono altre chiusure

A poco più di 8 mesi dalla partenza del cantiere, i lavori sulla metro A finiscono al centro di una commissione mobilità convocata proprio per discutere dello stato dei 60 chilometri su cui si sviluppano le linee metropolitane cittadine. E la metro A, al centro di un ambizioso (e obbligatorio) programma di sostituzione integrale dell’armamento, è diventata inevitabilmente il focus della discussione.

Le condizioni disastrose della metro A

A parlarne è stato il direttore generale di Atac, Alberto Zorzan, che ha chiarito senza mezzi termini che le condizioni della seconda linea metropolitana di Roma sono estremamente compromesse, e che gli interventi a oggi programmati soltanto in orario notturno, con una chiusura anticipata del servizio di due ore, non soltanto erano indispensabili e non procrastinabili, ma potrebbero richiedere prolungamenti della chiusura anche in orario diurno. Questo perché, ha spiegato Zorzan, gli interventi sono molto complessi e l’obiettivo è di arrivare al Giubileo con una linea perfettamente funzionante.

I lavori sulla metro A sono partiti il 4 luglio 2022, comportando appunto la chiusura della linea nei giorni feriali due ore prima per consentire agli operai di svolgere le attività in notturna e non impattare sul servizio diurno. Gli interventi prevedono la sostituzione delle rotaie, delle traversine e del ballast, il pietrisco che sostiene la parte soprastante. Al 10 marzo era stato sostituito un terzo dei binari, circa 7 km.

Ipotesi chiusure prolungate della metro A in periodi di minore affluenza

“Sono previste possibilità di interruzioni più lunghe in alcuni momenti di scarsità di passeggeri - ha ammesso Zorzan - questa attività è impattante, e farla di notte in un arco di tempo definito per non sforare con l’apertura mattutina presenta molte criticità. Il punto è che questo intervento è un obbligo: questi binari non sono stati mai cambiati negli ultimi 35 anni, ed è un fatto inconcepibile non solo dal punto di vista della sicurezza, ma anche per la durata intrinseca di sistemi che non possono durare in eterno”.

Gli interventi sino a Ottaviano dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno, dopodiché Atac potrà procedere oltre, nel tratto mancante, grazie a un finanziamento del ministero. Da chiarire ancora se l’intervento sarà in continuità, o se verrà sospeso e poi ripreso. Di certo c’è, però, che i lavori devono procedere in modo spedito, il che potrebbe comportare la sospensione del servizio in fasce orarie e periodi in cui la metro A è meno utilizzata. Un annuncio che ha prevedibilmente suscitato perplessità nei membri della commissione per i prevedibili disagi che una sospensione prolungata potrebbe comportare.

Il direttore generale di Atac: "Se non chiudiamo noi la linea per le manutenzioni, ce la fanno chiudere"

“Vorrei chiarire che la chiusura della linea A è indispensabile: se non lo facciamo noi per fare le manutenzione, è Anfisa che ci costringe a farlo, perché i treni non possono circolare per la mancanza delle condizioni necessarie - ha ribattuto Zorzan- Esistono condizioni di degrado che vanno fermate, e l’unico modo è fare le manutenzioni che non sono state fatte negli ultimi anni. Tutta la nostra rete viene periodicamente controllata e sottoposta a revisione dall’organo di controllo, che è Ansfisa, e che è particolarmente rigorosa visto il suo ruolo”. Tradotto in parole povere: bisogna fare ciò che Ansfisa chiede - in questo caso, la sostituzione integrale dell’armamento - pena la chiusura della linea.

“C’è un gap di manutenzione importante che dobbiamo a tutti i costi recuperare, lo faremo cercando di minimizzare gli impatti sul servizio, cercando di implementare con navette sostitutive e veicoli che suppliscano - ha detto Zorzan - ma le linee metropolitane sono poco ramificate, non possiamo chiuderle a tratti: la chiusura integrale è una strada che non ha alternativa”. Atac ha quindi promesso che investirà nel potenziamento del servizio sostitutivo operato con bus navetta: “Il servizio di navette sostitutive della metropolitana che oggi è attuato nell’intervallo di chiusura anticipata sta funzionando in modo abbastanza adeguato - ha assicurato Zorzan - i treni di autobus, due o tre veicoli uno in coda all’altro, che fungono da sostitutivo, hanno svolto in modo adeguato il lavoro, non abbiamo da questo punto di vista lamentele".