Guasto sulla metro A, bus strapieni e taxi introvabili: il caos mobilità riaccende la polemica sulle auto bianche

Non si placa nella Capitale la polemica sulla mancanza di taxi. Da settimane ormai, complice l’inizio del periodo di ferie e l’arrivo in massa dei turisti, si parla della cronica carenza di auto bianche in punti nevralgici della città, stazioni e aeroporti in primis, e tra domenica e lunedì i social, Twitter in particolare, si sono nuovamente riempiti di segnalazioni, proteste e foto di lunghissime code.

“Figlia di ritorno da qualche giorno di vacanza. Questa la situazione a Termini il 30 luglio alle 22:30: metro A chiusa, fila per i taxi, bus sostitutivi presi d’assalto. Bentornata a Roma”, scrive Angela su Twitter postando un breve video della coda infinita davanti allo scalo ferroviario, scatenando una pioggia di commenti esasperati.

Metro A guasta, e scoppia il caos

La situazione si è aggravata lunedì mattina, complice un guasto alla metro A che ha interrotto la circolazione nella tratta Termini-Arco di Travertino: tra autobus strapieni e navette sostitutive prese d’assalto, molti hanno provato a prendere un taxi per raggiungere le destinazioni, con scarsissimo successo. E il corto circuito cui fa riferimento anche la categoria sembra ripresentarsi: i tassisti da tempo ormai imputano al malfunzionamento del servizio di trasporto pubblico locale e ai cantieri infiniti i problemi che stanno sperimentando, chiedendo a gran voce che i disservizi in questione non ricadano sulle loro spalle. Le soluzioni adottate sino a ora dall’amministrazione comunale non sembrano funzionare.

L’opzione seconda guida, che consente a due autisti di utilizzare la stessa auto su turni diversi, non sembra fare presa tra i tassisti, con le richieste che non decollano, e il nodo tariffe resta centrale. La richiesta degli operatori è di rimettere mano a quelle minime, non aggiornate ormai da oltre un decennio, così da rimetterle in linea con le spese, in particolare per quanto riguarda il carburante, ma si tratta di un nodo arrivata sul tavolo di diverse amministrazioni e mai sciolto del tutto.

La proposta di un'unica app

Nei giorni scorsi la Fit-Cisl Lazio ha proposto di adottare un’unica piattaforma (e un’unica app per i clienti) che canalizzi tutti i servizi taxi in un unico luogo e con un unico riferimento telefonico. Il Comune di Roma, in coordinamento con l’Agenzia per la mobilità, potrebbe mettere a sistema e armonizzare i sistemi di contatto gestiti dalle diverse ‘app’ e numeri di telefono esistenti attualmente, evitando così la prolificazione dei canali e il mancato incontro tra ‘domanda’ e ‘offerta’”. Una piattaforma interattiva, ha detto il segretario Marino Masucci, “aperta alle community per lo scambio di feedback e segnalazioni in tempo reale e utile anche come contenitore di eventi programmati ad alta frequentazione di utenza quali meeting, concerti e congressi: luoghi che devono essere presidiati dal trasporto pubblico non di linea”. Non si tratterebbe però di una soluzione a breve termine, ma di un progetto da sviluppare con tutti gli attori coinvolti che non risolverebbe la crisi attuale in cui versa la Capitale. Turisti e romani continuano quindi a mettersi in coda, sia agli stalli dedicati sia telefonicamente, nel tentativo di prenotare l’ambita e introvabile auto bianca.