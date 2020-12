Metro A, si rompe scala mobile a Cornelia con un passeggero sopra. Atac: "L'impianto si è fermato in tempo"

Mattinata di problemi per gli utenti Atac. Alle 6 del mattino di giovedì, infatti, si è verificato un guasto su una scala mobile in servizio alla stazione Cornelia. I sistemi di sicurezza hanno immediatamente bloccato l'impianto della Metro A.

A diffondere la notizia è stata la stessa Atac che ha prcisato: "A bordo c'era un passeggero che non ha subito conseguenze.

Sulla scala sono state svolte tutte le manutenzioni programmate e le verifiche periodiche dei dispositivi di sicurezza, nonché le revisioni generali. Non c'è stato nessun problema per le persone".

Atac sta svolgendo accertamenti sulle ragioni del guasto. Sempre questa mattina, da inizio servizio e fino alle 7:46 (quindi per due ore abbondanti), la stazione Cipro della Metro A è stata off limits per danni causati dal maltempo.

Non solo. Sulla linea B, restano chiuse per lavori le stazioni di Castro Pretorio e Policlinico, mentre per quanto riguarda la linea C dal 10 gennaio 2021, si segnala che le ultime corse da Pantano e da San Giovanni partono alle ore 23.30.