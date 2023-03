Roma metropolitane e i guasti sulla linea A: la società è liquidazione e le riparazioni latitano

Martedì 24 gennaio: poco dopo la partenza mattutina del servizio, la metro A si ferma tra le stazioni di Termini e Ottaviano per un problema tecnico che porta Atac a estendere, poco dopo, lo stop sino a Battistini e a intervenire in urgenza per ovviare a quello che si rivelerà un guasto a un alimentatore all’altezza di Lepanto, causato da un’infiltrazione d’acqua.

I treni riprendono a circolare soltanto alle 11, e nel frattempo migliaia di passeggeri danno l’assalto a bus e navette sostitutive nel tentativo di raggiungere le loro destinazioni. Il caso arriva in procura, lo stato della linea finisce al centro delle polemiche insieme con i lavori che dal 4 luglio la interessano proprio per evitare episodi di questo genere.

Tre giorni dopo, il 27 gennaio, un altro stop: stavolta la metro A si ferma per 4 ore, dalle 8 alle 12, nelle tratta Termini-Ottaviano per la rottura di una rotaia avvenuta ancora una volta nei pressi di Lepanto, un punto in cui gli operai impegnati nella sostituzione integrale dell’infrastruttura non sono ancora arrivati. Atac invia una squadra che sostituisce la rotaia per intero - impossibile procedere con un giunto, operazione nettamente più semplice - e ancora una volta migliaia di passeggeri sono costretti a riversarsi in superficie per trovare modi alternativi per arrivare a scuola o al lavoro. Il 7 febbraio, altro guasto: “incompatibilità al deviatoio Ottaviano-Battistini”, treni fermi per due ore, dalle 7 alle 9 circa.

Infiltrazioni e binari ammalorati: i problemi della metro A

È la cronaca di quanto avvenuto sulla seconda linea metropolitana di Roma nell’ultimo mese, una serie di disservizi che sono finiti al centro di una commissione mobilità convocata appositamente, in cui a prendere la parola e spiegare cosa sia accaduto è stato il direttore generale di Atac, Alberto Zorzan. Che ha sollevato due criticità differenti: da un lato lo stato ammalorato di binari vecchi di 35 anni e mai sostituiti, su cui non sono state tra l’altro effettuate le necessarie manutenzioni (ed è per questo che da luglio 2022 la linea chiude due ore in anticipo, per la sostituzione integrale dell’armamento); dall’altro lato un problema di infiltrazioni di acqua, che potrebbero essere risolte soltanto con un progetto esecutivo che a oggi non può essere presentato da nessuno. Perché Roma Metropolitane è in liquidazione, e oggi non può presentare progetti, quantomeno sino a quando non verrà completato l’iter per la fusione tramite incorporazione in Roma Servizi per la Mobilità.

“Lo stop del 24 gennaio è stato dovuto a uno stillicidio che ha causato la corrosione di un alimentatore - ha spiegato Zorzan - quelli del 27 gennaio e del 7 febbraio sono legati alle rotaie. Se gli ultimi due casi non si ripeteranno una volta terminati i lavori di sostituzione dell’armamento, sul versante infiltrazioni è fondamentale trovare una soluzione al problema”. Il progetto per risolvere la questione delle infiltrazioni in galleria, in realtà, esiste già ed è stato presentato proprio da Roma Metropolitane al Dipartimento Mobilità del Comune.

Il problema è che nel frattempo la Regione Lazio ha disposto un aggiornamento dei prezzi, e Roma Mobilità oggi non può procedere per aggiornare la parte economica degli elaborati visto il suo status in liquidazione. Su questo il dipartimento sta cercando una soluzione, ma le problematiche della metro A, così come delle altre due linee metropolitane romane, affondano le radici in anni di incuria e trascuratezza.

Tra i 30 e i 40 milioni l'anno per le manutenzioni ordinarie della metropolitana

“Una rete di 60 km come quella di Roma deve prevedere che tutti gli impianti che interagiscono e vi insistono siano monitorati - ha sottolineato Zorzan - Bisogna prevedere almeno 30-40 milioni all’anno per le manutenzioni, e con le preannunciate estensioni delle linee questa esigenza crescerà. Strutture di questo tipo, che hanno tra i 40 e i 50 anni d’età, hanno l’esigenza di essere ripristinate in modo continuativo sia dal punto di vista strutturale sia degli impianti, che hanno una durata predefinita. Periodicamente bisogna pensare che tutta la rete venga completamente rifatta: non c’è alternativa”.