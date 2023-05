Metro A interrotta tra Termini e Anagnina: "Intervento urgente su una rotaia"

Ancora disagi sulle linee metropolitane cittadine, questa volta sulla metro A, interrotta tra le stazioni di Termini e Anagnina per un intervento su una rotaia.

Ad annunciare lo stop, e a far partire i bus sostitutivi, è stata Atac poco dopo le 18, spiegando che l'interruzione del servizio è dovuta "alla necessità di intervento urgente su una rotaia posata su una tratta ancora non sostituita nell’ambito dei lavori in corso sul sistema di armamento".

Bus sostitutivi tra Termini e Anagnina

La linea, alle 19, era attiva nella tratta Battistini-San Giovanni in direzione Anagnina e Manzoni-Battistini in direzione Battistini. Il servizio bus sostitutivo era attivo sulla tratta Termini-Anagnina: i treni provenienti da Battistini terminano la corsa a San Giovanni e i treni per Battistini partono dalla stazione Manzoni. Inevitabile, visto l'orario di punta, un vero e proprio assalto, con centinaia di persone in strada alle fermate in attesa di poter salire su mezzi strapieni.

"I tecnici Atac sono già sul posto e stanno operando per ridurre al minimo i tempi dell'interruzione per l’inconveniente dovuto allo stato della linea - sottolineano dall'azienda - inconvenienti scongiurabili solo con il completamento del rinnovo rotaie, come già ricordato in occasione di casi simili". Il riferimento è agli interventi di completa sostituzione dei binari della metro A, partiti a luglio del 2022 e ancora in corso.

Guasto anche sulla Roma-Lido

Sempre nel tardo pomeriggio di martedì, altro guasto anche sulla Roma-Lido, nuova Metromare. In questo caso si è trattato di un'interruzione sull'intera linea, durata però poco tempo: l'annuncio di Cotral è arrivato poco prima delle 18.30, e alle 18.35 il servizio era ripreso regolarmente.