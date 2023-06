Il maltempo blocca la metro A: linea ferma per problemi all'alimentazione

Il maltempo blocca la metro A: nel tardo pomeriggio di martedì 13 giugno la prima linea metropolitana cittadina si è fermata sull’intera tratta a causa di problemi di alimentazione elettrica e di infiltrazioni, che hanno riguardato anche la metro C (che non è però stata bloccata).

L’interdizione della circolazione dei treni sulla metro A si è resa necessaria poco prima delle 18.30, dopo che il forte temporale che si è abbattuto sulla capitale ha causato problemi alle protezioni elettriche in diversi punti. Atac ha quindi sospeso la circolazione sull’intera linea, e i tecnici sono entrati in azione per risolvere i guasti.

Intorno alle 19 il servizio stava tornando lentamente regolare, ma complice anche l’ora di punta e il maltempo, appunto, sono stati moltissimi i passeggeri che si sono ritrovati bloccati su banchine strapiene, in attesa dei treni, o che si sono riversati all’esterno delle stazioni in attesa dei bus navetta attivati per l’occasione e che hanno seguito lo stesso percorso della linea serale MA.

Anche sulla metro C, come detto, si sono registrati problemi a causa del maltempo. La pioggia ha provocato il distacco parziale di un pannello alla stazione Malatesta: nessuno è rimasto ferito, e l’area è stata subito messa in sicurezza.