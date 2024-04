Da lunedì la metro A chiude in anticipo: sarà così per 8 mesi. Tutte le informazioni

Da lunedì 8 aprile inizia una nuova stagione di chiusure sulla metro A, per lavori di potenziamento e rinnovo delle infrastrutture: fino al 5 dicembre dalla domenica al giovedì le ultime corse dei treni, lungo la linea, partiranno alle 21 dai capolinea di Anagnina e Battistini. La chiusura non riguarderà il venerdì e il sabato, quando i treni continueranno a circolare fino all’1.30 di notte. Sempre da lunedì 8, inoltre, chiuderà, per poi riaprire il 30 giugno, la stazione di Vittorio Emanuele. Seguirà poi, dal 15 luglio al 3 ottobre, lo stop alla stazione Spagna, mentre dal 22 luglio al 9 settembre si fermerà Ottaviano. L’11 aprile, inoltre, è previsto uno sciopero generale che potrebbe mettere a rischio il trasporto pubblico.

Il servizio navetta: tutti i dettagli

Per sopperire alla chiusura anticipata della linea A è stato disposto un servizio navette, attivo dalle 20.45 alle 23.30, e seguirà l’intero percorso della metro. Saranno utilizzati fino a 76 bus. Per motivi di viabilità, il servizio sostitutivo non transita dalla stazione Spagna. In alternativa è possibile recarsi in piazza Barberini o, utilizzando i percorsi pedonali del parcheggio di Villa Borghese, in via Veneto dove sono state collocate due fermate del bus navetta. Nei dettagli, in direzione nord, i bus del servizio sostitutivo percorrono la tratta Anagnina-Battistini, effettuano una fermata per poi tornare verso Cornelia per fare capolinea. In direzione Anagnina la linea bus MA parte direttamente da Cornelia.

Le modifiche alla stazione Termini

Dopo le ore 21, a Termini, chiudono alcuni accessi della stazione, si tratta di quelli identificati dai codici T2, T3, T4 e T5 che si trovano nel forum commerciale, all’angolo con via Cavour e in piazza dei Cinquecento in corrispondenza del cantiere di ristrutturazione della piazza. Per accedere alla metro B è possibile utilizzare gli accessi T1 e T6 che si trovano rispettivamente all’interno della stazione ferroviaria al di sotto dell’area delle macchine emettitrici di biglietti e T6 che si trova in piazza dei Cinquecento alle spalle del capolinea bus.

Tutte le fermate delle navette sostitutive

Ecco, per ogni stazione, le fermate delle navette sostitutive:

Battistini

Direzione Anagnina: Via Ennio Bonifazi altezza via Mattia Battistini – fermata 72457 Bonifazi/Nori - Via Mattia Battistini fronte stazione – fermata 76154 Battistini/Monti di Primavalle

Cornelia

Direzione Anagnina: capolinea bus - largo Boccea – fermata 74288 largo Boceca

Direzione Battistini: Circonvallazione Cornelia altezza via Bolognini – fermata 73079 Cornelia/Bolognini

Baldo degli Ubaldi

Direzione Anagnina: via Baldo degli Ubaldi angolo via Giacinto de Vecchi Pieralice/fronte stazione – fermata 73385 Valle Aurelia MA - via Angelo Emo prima dell’incrocio con Giovanni Di Bartolo – fermata 72418 Emo/Di Bartolo

Direzione Battistini: Via Angelo Emo /ingresso stazione – fermata 83106 Valle Aurelia MA FL3

Cipro

Direzione Anagnina: Via Angelo Emo, fronte accesso capolinea bus – fermata 73388 Emo MA

Direzione Battistini: Via Angelo Emo, fronte accesso capolinea bus – fermata 73347 Emo MA

Ottaviano

Direzione Anagnina: Via Barletta angolo viale Giulio Cesare/fermata tram – fermata 72077 Ottaviano MA

Direzione Battistini: Viale delle Milizie angolo via Barletta/fermata tram – fermata72181 Milizie/Angelico

Lepanto

Direzione Anagnina: Viale delle Milizie angolo via Lepanto – fermata 72079 Lepanto MA

Direzione Battistini: Viale delle Milizie angolo via Lepanto e via Ferrari-fermata 72179 Lepanto MA

Flaminio

Direzione Anagnina: piazzale Flaminio, fronte capolinea tram-fermata 81151 piazzale Flaminio MA

Direzione Battistini: piazzale Flaminio, lato capolinea tram-fermata 81152 piazzale Flaminio MA

Barberini

Direzione Anagnina: Via Veneto angolo piazza Barberini (fermata 70858 Barberini MA) -Via Barberini angolo piazza Barberini (fermata 73889 Barberini MA)

Direzione Battistini: Via Veneto angolo piazza Barberini (fermata 70886 Barberini MA)

Repubblica

Direzione Anagnina: Via Vittorio Emanuele Orlando angolo piazza della Repubblica – fermata 75892 Repubblica MA

Direzione Battistini: Fermata provvisoria in piazza della Repubblica

Termini

Direzione Anagnina: Area bus centro – fermata 70240 Termini MA-MB-FAS

Direzione Battistini: Ingresso stazione Termini lato via Giolitti, fronte capolinea tram – fermata 78886 Termini MA-MB-FS

Vittorio Emanuele

Direzione Anagnina: Piazza Vittorio, fermata tram - fermata 76935 Vittorio Emanuele MA

Direzione Battistini: Piazza Vittorio, fermata tram - fermata 71033 Vittorio Emanuele MA

Manzoni

Direzione Anagnina: Via Emanuele Filiberto angolo viale Manzoni – fermata 70487 Manzoni MA

Direzione Battistini: Via Emanuele Filiberto dopo incrocio con viale Manzoni – fermata 70506 Manzoni MA

San Giovanni

Direzione Anagnina: Fermata provvisoria in via Appia civico 30/corsia laterale

Direzione Battistini: Via Appia Nuova prima di piazzale Appio/angolo via Faenza – fermata 70422 San Giovanni MA MC

Re di Roma

Direzione Anagnina: Via Appia Nuova, 65 metri dopo piazza di Roma - fermata 75487 Appia-Re di Roma MA

Direzione Battistini: Via Appia Nuova civico 169, dopo angolo con via Bobbio - fermata 75519 Appia-Re di Roma

Ponte Lungo

Direzione Anagnina: Via Appia Nuova 50 metri prima di piazza Ponte Lungo – fermata 75488 Ponte Lungo MA

Direzione Battistini: Via Appia Nuova dopo angolo con via Gela – fermata 75517 Ponte Lungo MA

Furio Camillo

Direzione Anagnina: Via Appia Nuova angolo via Camilla – fermata 75490 Appia-Furio Camillo MA

Direzione Battistini: Via Appia Nuova prima angolo con viale Furio Camillo – fermata 75515 Furio Camillo MA

Colli Albani

Direzione Anagnina: Via Appia Nuova civico 589 angolo via dei Cessati Spiriti – fermata 75555 Colli Albani MA

Direzione Battistini: Largo dei Colli Albani –fermata 77815 Colli Albani MA

Arco di Travertino

Direzione Anagnina: Via dell’Arco di Travertino/altezza via Grottaferrata – fermata 78875 Arco di Travertino MA

Direzione Battistini: Via dell’Arco di Travertino angolo via dei Colli Albani – fermata 74935 Arco di Travertino MA

Porta Furba

Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 816 – fermata 75498 Tuscolana/Mamili

Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 601 – fermata 75210 Tuscolana/Mamili

Numidio Quadrato

Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 920 – fermata 75206 Tuscolana/Opimiani

Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 643/B – fermata 75506 Tuscolana/Opimiani

Lucio Sestio

Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 1042 – fermata 75305 Lucio Sestio MA

Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 779 – fermata 75503 Lucio Sestio MA

Giulio Agricola

Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 1232 – fermata 75307 Giulio Agricola MA

Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 911 – fermata 75265 Giulio Agricola MA

Subaugusta

Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 1468 altezza piazza di Cinecittà – fermata 75309 Subaugusta MA

Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 1011/A altezza piazza di Cinecittà – fermata 75501 Subaugusta MA

Cinecittà

Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza via delle Capannelle/stazione metro-fermata 74699 Tuscolana/Cinecittà MA

Direzione Battistini: Via Tuscolana/studi cinematografici – fermata 74671 Tuscolana/Cinecittà MA

Anagnina: Piazzale stazione/capolinea bus in comune linea bus notturna nMA

Lo sciopero dell’11 aprile

Anche i lavoratori Atac aderiranno allo sciopero indetto da Cgil e Uil, e incroceranno le braccia dalle 20 alle 24. Potranno quindi subire modifiche e cancellazioni autobus, tram e metro. Sciopero esteso anche al servizio di bus periferici. Anche i lavoratori Cotral incroceranno le braccia. A rischio quindi il regolare servizio delle ferrovie Roma-Lido, Roma-Nord e autobus dalle 13:00 alle 17:00.