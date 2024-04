La Metro A chiude di notte. E durante il giorno tre stazioni saranno off limits

Sarà un’estate di chiusure per la metro A di Roma. Non solo i tram smetteranno di circolare da maggio in poi. A partire dall’8 aprile e fino al 5 dicembre, la linea A chiuderà alle ore 21 dalla domenica al giovedì. Riapre infatti il cantiere notturno per consentire i lavori di rinnovo e sostituzione dei binari nella tratta Ottaviano Battistini, quella rimasta dopo i lavori, iniziati a luglio 2022, della tratta da Anagnina ad Ottaviano.

Metro A dimezzata

Durante le chiusure verranno messi a disposizione 76 bus sostituitivi. Il venerdì e il sabato, invece, il servizio sarà erogato fino alle1:30 di notte. Nell’ultimo tratto da Ottaviano a Battistini saranno sostituiti oltre 20.000 metri lineari di rotaie e sarà adottata, per questo tratto, una nuova soluzione per la messa in opera che garantirà maggiori performance in termini di manutenzione e insonorizzazione con l’installazione di piastre prefabbricate in cemento armato precompresso che andranno a sostituire traverse e pietrisco.

Chiudono le stazioni

Chiuderà, sempre a partire dall’8 aprile e fino al 30 giugno, la stazione di Vittorio Emanuele per la revisione speciale di tutte le scale mobili della stazione. Invece, per i lavori di restyling, la stazione della metro A Spagna rimarrà chiusa dal 15 luglio al 3 ottobre per i lavori di restyling della stazione. Ottaviano, per gli stessi motivi, chiuderà dal 22 luglio al 9 settembre.