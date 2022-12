Disagi sulla metro A: blackout e stazioni chiuse

Giovedì iniziato con qualche disagio per i pendolari della metro A, a causa di un intervento tecnico che ha costretto Atac alla chiusura temporanea di alcune stazioni. Il guasto ha riguardato la rete esterna di alimentazione elettrica, e intorno alle 9 ha causato un blackout in due stazioni, Furio Camillo e Manzoni. Intorno alle 9.30 la prima era stata riaperta, la seconda era in fase di riapertura. I treni hanno comunque continuato a circolare, pur saltando le fermate per il tempo necessario a ripristinare il guasto.