Metro A chiusa ad agosto: tutte le date e le informazioni

Metro A chiusa ad agosto. Come anticipato ormai diversi mesi fa, Atac si prepara a ridurre ulteriormente il servizio per velocizzare i lavori di sostituzione integrale di armamento e binari iniziati a luglio 2022 e ancora in corso.

Sino al 10 agosto, dunque, la linea chiuderà come accade ormai da un anno, dalla domenica al giovedì, alle 21:00. Dall'11 al 24 agosto verrà operata una parziale chiusura di alcune tratte anche durante il giorno, con attivazione di bus sostitutivi per coprirle.

"Una chiusura che sarà attuata - spiega Atac - per concludere in anticipo i lavori di rinnovo completo dei binari e rendere disponibile il servizio della metro A anche la sera dal mese di dicembre. Abbiamo, quindi, programmato di svolgere lavori di ricostruzione integrale dei binari in posizioni molto critiche nelle due settimane centrali di agosto, impegnando la ditta appaltatrice specializzata ed i propri tecnici nel pieno periodo delle ferie in cui, però, il numero di passeggeri trasportati si abbassa sensibilmente. Si tratta di interventi che negli anni passati erano stati affrontati con interventi “tampone”.

"Svolgere queste attività, indispensabili ed impegnative - prosegue Atac - comporta un intervento prolungato sul cantiere non compatibile con le consuete chiusure notturne e che richiede l’interruzione parziale della circolazione. Durante le interruzioni, abbiamo predisposto un adeguato servizio di bus navetta".

Metro A chiusa ad agosto: tratte, orari e modalità

Sino al 10 agosto la metro A seguirà gli orari di servizio in vigore dall'avvio del cantiere (dalla domenica al giovedì ultime corse alle ore 21:00, poi bus sostitutivi MA, venerdì e sabato servizio regolare con ultime corse dai capolinea all'1:30).

Dall’11 al 13 agosto sarà invece interrotta la tratta Anagnina-Subaugusta e il servizio sostituito con navette bus MA8, con ultime corse metro e navetta MA8 alle ore 1:30. Dopo le ore 1:30 attiva su intera linea, come di consueto linea bus notturna MA. Regolare tratta Battistini-Subaugusta.

Dal 14 al 24 agosto, l'interruzione sarà tra Arco di Travertino e Ottaviano e anche in questo caso il servizio di collegamento sarà garantito dalle navette-bus. Attiva dunque la linea bus sostitutiva MA15, con ultime corse metro e navetta MA15 alle ore 21:00. Dopo le ore 21:00 chiusa intera linea e sostituita da linea bus MA sino alle ore 23:30 (attenzione, venerdì 18 e sabato 19 agosto la linea bus MA è attiva sino alle ore 1:30). Nelle ore notturne, come di consueto attiva linea bus MA