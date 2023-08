Metro A chiusa ad agosto: orari e percorso dei bus sostitutivi

Conto alla rovescia per la chiusura straordinaria della metro A di agosto, disposta da Atac per accelerare i lavori di sostituzione integrale dei binari. La linea verrà interrotta completamente in due tratte e in altrettante fasi, dall’11 al 13 agosto tra Anagnina e Subaugusta e dal 14 al 24 agosto tra Arco di Travertino e Ottaviano, e l’azienda ha messo a punto un piano basato su navette sostitutive per garantire il trasporto.

Metro A chiusa ad agosto, il percorso dei bus sostitutivi

Si parte con la prima fase, che va appunto da venerdì 11 a domenica 13 agosto. Per questi tre giorni che precedeono il Ferragosto, Atac ha attivato la linea sostitutiva MA8 da inizio servizio all’1.30 nelle giornate di venerdì e sabato, e sino alle 21 la domenica, per coprire la tratta Anagnina - Subaugusta.

In andata l’autobus segue questo percorso: stazione metro Anagnina (capolinea altezza impianto 78840 corsia linea 506), via Tuscolana, piazza di Cinecittà, via Orazio Pulvillo, rotatoria piazza Quinto Curzio, e ritorno su via Orazio Pulvillo, attraversamento di via Tuscolana e capolinea presso il nodo di piazza di Cinecittà (impianti 82458 – 78873 prima e seconda corsia da sinistra).

Venerdì e sabato le corse prolungate seguono questo percorso: stazione metro Anagnina (capolinea altezza impianto 78840 corsia linea 506), via Tuscolana, piazza di Cinecittà, via Tuscolana, via dell’Arco di Travertino, via dei Colli Albani, via Rocca di Papa, piazza S. Gaspare del Bufalo, via Mondragone, via Appia Nuova, largo dei Colli Albani, via Appia Nuova, piazza Re di Roma, via Appia Nuova, piazzale Appio, piazza Porta S. Giovanni, via Emanuele Filiberto, piazza Vittorio Emanuele II, via Napoleone Ill, via Gioberti, Via Giolitti, piazza dei Cinquecento, viale L. Einaudi, piazza della Repubblica, viale Barbieri, via Cernaia, via Pastrengo, via XX Settembre, largo S. Susanna, via L. Bissolati, via di S.Basilio, via V. Veneto, largo F. Fellini, porta Pinciana, piazzale Brasile, viale S. Paolo del Brasile, P.le delle Canestre, V.le F. La Guardia, V.le G. Washington, P.le Flaminio, Via G.B. Vico, Via E. Gianturco, Via Azuni, Ponte G. Matteotti, P.za delle Cinque Giornate, V.le delle Milizie, Via Andrea Doria, Via R. Di Lauria, Via Caracciolo, Via V. Pisani, P.za S. Maria delle Grazie, Via Angelo Emo, Via Baldo degli Ubaldi, P.za Irnerio, Via Aurelia, C.ne Cornelia, P.za dei Giureconsulti, Via di Boccea, L.go Gregorio XIII, Via E. Bonifazi, V. M. Battistini.

Le ultime partenze dalla stazione metro Anagnina, venerdì e sabato, saranno prolungate fino al capolinea della stazione Battistini.

Al ritorno la linea MA8 segue invece questo percorso: P.za di Cinecittà (impianti 82458 – 78873 prima e seconda corsia da sx), Via Tuscolana, dopo intersezione con Via delle Capannelle prosegue su Via Tuscolana in corsia laterale, oltrepassato il sottovia del GRA svolta a sx (indicazione Via Tuscolana - Frascati) tenendosi a sx in direzione Roma Centro Tuscolano, Via Tuscolana immissione corsia laterale dx per instradamento presso il nodo Capolinea St.ne Metro anagnina (capolinea altezza impianto 78840 corsia linea 506).

Metro A chiusa ad agosto, riorganizzati i capolinea

Per consentire l’attestamento dei bus al capolinea di Anagnina, il capolinea della linea 506 sarà spostato in corrispondenza del capolinea delle linee 504 e 551. In piazza Cinecittà il capolinea delle linee 590 e n500 sarà spostato in corrispondenza del capolinea della linea 520, mentre il capolinea della linea C11 sarà spostato in corrispondenza del capolinea della linea 558.

La corsia di capolinea delle linee 590 – C11 – n500 verrà quindi utilizzata per l’attestamento delle vetture delle linee Roma Tpl 548 e 789.