Metro A chiusa ad agosto: dalle navette ai nuovi capolinea, tutte le info per spostarsi

Si avvicina la prima chiusura straordinaria della metro A di agosto, disposta da Atac per accelerare i lavori di sostituzione integrale dei binari. A partire da venerdì 11 agosto e sino a domenica 13 la linea verrà interrotta completamente tra Anagnina e Subaugusta, mentre da lunedì 14 a giovedì 24 agosto i treni smetteranno di circolare tra Arco di Travertino e Ottaviano.

Perché la metro A chiude ad agosto

I lavori sulla tratta Anagnina-Ottaviano sono iniziati nel luglio del 2022, con una previsione di durata di 18 mesi, e si sono articolati con chiusure serali della metro A alle 21, da domenica a giovedì, mentre nei giorni di venerdì e sabato è stata conservata la normale chiusura all’1.30. Si tratta di lavori che Atac e Campidoglio hanno definito “indispensabili e non rinviabili”, che comportano la sostituzione integrale dei binari e decisamente complessi. La chiusura integrale era stata ventilata già a marzo dello scorso anno, proprio alla luce del cantiere impegnativo e della necessità di terminarlo in tempo per il Giubileo. Il processo di rinnovamento della metro A, infatti, proseguirà con la sostituzione dei binari nel tratto finale fra Ottaviano e Battistini, che verrà realizzato grazie a fondi giubilari e si concluderà in tempo per l’anno santo.

I lavori di agosto, dall’11 al 24, vanno svolti su un cantiere fisso perché si sta intervenendo su una porzione di binari in una posizione molto critica, in aree limitate e spazi incompatibili con la riapertura della metro ogni mattina. Impossibile dunque attivare e disattivare la circolazione su base quotidiana come accaduto sino a ora. Atac impegnerà la ditta appaltatrice specializzata e i propri tecnici nel periodo centrale delle ferie per concentrare la limitazione del servizio nel momento in cui la domanda di trasporto diminuisce sensibilmente, al fine di minimizzare i disagi: in tal modo sarà anche possibile puntare alla conclusione anticipata dei lavori per poter fruire dell’intera linea con orario normale già in occasione delle prossime festività natalizie.

Metro A chiusa ad agosto, il percorso dei bus sostitutivi dall’11 al 13 agosto

Alla luce della chiusura, disposta nel periodo di Ferragosto per cercare di limitare al massimo i disagi per turisti e romani, l’azienda ha messo a punto un piano basato su navette sostitutive per garantire il trasporto. Durante le interruzioni verrà garantito un servizio di autobus “navetta” che prevede fino a 90 bus attivi, con frequenze di passaggio di cinque minuti.

Si parte con la prima fase, che va appunto da venerdì 11 a domenica 13 agosto. Per questi tre giorni che precedeono il Ferragosto, Atac ha attivato la linea sostitutiva MA8 da inizio servizio all’1.30 nelle giornate di venerdì e sabato, e sino alle 21 la domenica, per coprire la tratta Anagnina - Subaugusta.

In andata l’autobus segue questo percorso: stazione metro Anagnina (capolinea altezza impianto 78840 corsia linea 506), via Tuscolana, piazza di Cinecittà, via Orazio Pulvillo, rotatoria piazza Quinto Curzio, e ritorno su via Orazio Pulvillo, attraversamento di via Tuscolana e capolinea presso il nodo di piazza di Cinecittà (impianti 82458 – 78873 prima e seconda corsia da sinistra).

Venerdì e sabato le corse prolungate seguono questo percorso: stazione metro Anagnina (capolinea altezza impianto 78840 corsia linea 506), via Tuscolana, piazza di Cinecittà, via Tuscolana, via dell’Arco di Travertino, via dei Colli Albani, via Rocca di Papa, piazza S. Gaspare del Bufalo, via Mondragone, via Appia Nuova, largo dei Colli Albani, via Appia Nuova, piazza Re di Roma, via Appia Nuova, piazzale Appio, piazza Porta S. Giovanni, via Emanuele Filiberto, piazza Vittorio Emanuele II, via Napoleone Ill, via Gioberti, Via Giolitti, piazza dei Cinquecento, viale L. Einaudi, piazza della Repubblica, viale Barbieri, via Cernaia, via Pastrengo, via XX Settembre, largo S. Susanna, via L. Bissolati, via di S.Basilio, via V. Veneto, largo F. Fellini, porta Pinciana, piazzale Brasile, viale S. Paolo del Brasile, P.le delle Canestre, V.le F. La Guardia, V.le G. Washington, P.le Flaminio, Via G.B. Vico, Via E. Gianturco, Via Azuni, Ponte G. Matteotti, P.za delle Cinque Giornate, V.le delle Milizie, Via Andrea Doria, Via R. Di Lauria, Via Caracciolo, Via V. Pisani, P.za S. Maria delle Grazie, Via Angelo Emo, Via Baldo degli Ubaldi, P.za Irnerio, Via Aurelia, C.ne Cornelia, P.za dei Giureconsulti, Via di Boccea, L.go Gregorio XIII, Via E. Bonifazi, V. M. Battistini.

Le ultime partenze dalla stazione metro Anagnina, venerdì e sabato, saranno prolungate fino al capolinea della stazione Battistini.

Al ritorno la linea MA8 segue invece questo percorso: P.za di Cinecittà (impianti 82458 – 78873 prima e seconda corsia da sx), Via Tuscolana, dopo intersezione con Via delle Capannelle prosegue su Via Tuscolana in corsia laterale, oltrepassato il sottovia del GRA svolta a sx (indicazione Via Tuscolana - Frascati) tenendosi a sx in direzione Roma Centro Tuscolano, Via Tuscolana immissione corsia laterale dx per instradamento presso il nodo Capolinea St.ne Metro anagnina (capolinea altezza impianto 78840 corsia linea 506).

Metro A chiusa ad agosto, riorganizzati i capolinea

Per consentire l’attestamento dei bus al capolinea di Anagnina, il capolinea della linea 506 sarà spostato in corrispondenza del capolinea delle linee 504 e 551. In piazza Cinecittà il capolinea delle linee 590 e n500 sarà spostato in corrispondenza del capolinea della linea 520, mentre il capolinea della linea C11 sarà spostato in corrispondenza del capolinea della linea 558.

La corsia di capolinea delle linee 590 – C11 – n500 verrà quindi utilizzata per l’attestamento delle vetture delle linee Roma Tpl 548 e 789.