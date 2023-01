Via Merulana, strada chiusa: sono riprese le potature dei platani

Sono riprese le potature dei platani presenti su via Merulana. Le motoseghe sono tornate in funzione sui rami degli alberi che, con i propri filari, fiancheggiano i due sensi di marcia.

Strada chiusa per lavori

Per consentire l’esecuzione dei lavori, il tratto compreso tra piazza San Giovanni in Laterano e viale Manzoni è stato interdetto al traffico. Il divieto alla circolazione, partito dalle ore 7.00 di sabato 14 gennaio, resta in vigore anche nel pomeriggio fino alle ore 17.00.

Potature e abbattimenti in via Merulana

La manutenzione degli storici platani che da quasi un secolo sono presenti sulla strada dell’Esquilino, era divenuta impellente dopo il crollo di un albero avvenuto lo scorso10 agosto. I successivi controlli sulle essenze arboree della strada, avevano evidenziato la necessità di alcuni abbattimenti, a causa di un fungo che aveva provocato delle carie all’interno degli alberi, minandone la stabilità. Oltre ai tagli, sul viale sono stati disposti degli interventi di potatura come quelli tutt’ora in corso.