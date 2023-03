Roma capitale del falso con il 12,4% dei sequestri di merce contraffatta d'Italia

Roma è la prima città a livello nazionale per quantità di operazioni a contrasto della contraffazione, con il 12,4% del totale dei sequestri di merce falsa compiuti in tutta Italia. Il dato è emerso nel corso della prima edizione di “M’arzo contro la contraffazione”, l’evento organizzato dalla polizia di Roma Capitale e dall’associazione Indicam proprio per sensibilizzare la cittadinanza sui rischi rappresentati dal mercato del falso.

L'evento di sensibilizzazione a Fontana di Trevi

Giovedì 30 marzo in piazza Mignanelli sono stati allestiti stand alla presenza degli operatori della polizia locale e degli esperti di Indicam per promuovere l’acquisto originale e informare i consumatori sulle conseguenze negative del mercato della contraffazione. Presenti, per l’occasione, anche il comandante generale della polizia locale, Ugo Angeloni, l’assessore a Turismo, Moda e Grandi Eventi, Alessandro Onorato, il presidente della commissione turismo ed eventi Mariano Angelucci, la presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi, l’assessore ai rapporto con la polizia locale, Stefano Marin, e i rappresentanti delle associazioni di commercianti e di Confesercenti Roma.

Nel corso della giornata, ai cittadini sono stati mostrati prodotti contraffatti appartenenti a differenti categorie merceologiche, con l’obiettivo non solo di mostrare su quali aspetti porre l’attenzione per riconoscere un prodotto falso da uno originale, ma anche di divulgare le implicazioni negative che questo mercato porta con sé, facendo comprendere che la contraffazione è un illecito che riguarda tutta la popolazione, sia come cittadini che come consumatori.

In Lazio e in Lombardia il 50% del totale dei sequestri

In Italia il giro d’affari per il mercato della contraffazione ammonta a circa 12,6 miliardi di euro. Il fenomeno, che complessivamente causa la perdita di 88.000 posti di lavoro, interessa una vasta gamma di prodotti e categorie merceologiche, causando un mancato gettito per il paese di circa 10,3 miliardi di euro, fondi che molto spesso rifocillano le casse della criminalità organizzata. Il Lazio, insieme con la Lombardia, si divide quasi il 50% del totale di sequestri effettuati, ed è uno dei territori principali del mercato del falso in Italia.

"La piaga della contraffazione porta con sé conseguenze gravi anche sul versante dell’occupazione, minando così la possibilità di crescita professionale per i cittadini di oggi e di domani - ha detto Mario Peserico, presidente di Indicam - questa iniziativa nasce quindi per rendere partecipi nella lotta alla contraffazione anche i cittadini, attori importanti di questa battaglia che possiamo vincere solo collaborando a diversi livelli".