La copertura a verde, i bagni, i punti ristoro: ecco come sarà il nuovo mercato di via Sannio

I lavori di demolizione della copertura, la rimozione dei banchi e degli altri manufatti, stanno preparando il terreno al futuro mercato di via Sannio. Il progetto, parzialmente modificato rispetto alla stesura predisposta durante l’amministrazione Lozzi, si è occupato l’architetto Ettore Girolami. Ora è giunto alla conferenza dei servizi ed una volta terminato quest’iter, i lavori potranno essere messi a bando per restituire, alla città, un mercato molto diverso da quello nato nel lontano 1957.

Architetto Girolami, state apportate delle modifiche rispetto al primo progetto, risalente all’amministrazione Lozzi. Quali sono?

Il progetto, dal 2020 ad oggi ha avuto una serie di varianti, dovute sia alla necessità di coniugare le complessità del sito con l'aspetto normativo, vincolistico e commerciale dell'area, che all'impulso dell'imminente Giubileo. Tra le modiche il numero delle licenze che sono passate da 130 alle attuali 92, da riposizionare, in accordo con la Soprintendenza, , in gran parte all'interno dell'attuale area di mercato. Inoltre nell’ambito della progettazione, si è fatto richiesta di un punto di ristoro a servizio degli utenti del mercato e del giardino adiacente.

Ha parlato del giardino, come dialoga l’attuale progetto con il territorio circostante?

Il progetto sin dalla sua prima stesura nasce con la volontà di integrarsi con i giardini di via Sannio recentemente realizzati dal consorzio Metro C in accordo con la Soprintendenza. Con il nuovo progetto il giardino diventa predominante con una piazza per eventi tra le due piastre commerciali. A cerniera tra l'area mercatale e il giardino, è stato posizionato il punto ristoro in grado di dialogare con le diverse fruizioni in modo autonomo.

E con la vicina via Locri, sono previsti degli ingressi?

Nella progettazione del margine su Via Locri, è stata progettata una piazzetta antistante la gradonata in modo da realizzare uno spazio di notevole valenza paesaggistica, valorizzando la visuale ravvicinata del sistema delle mura con la retrostante facciata laterale della Basilica di S. Giovanni. Per quanto riguarda la pavimentazione è previsto il riutilizzo dei sampietrini presenti nell'attuale mercato integrata con delle fasce in basalto.

Ma quindi il mercato si troverà ad un livello rialzato rispetto alla pavimentazione stradale?

L'accesso all'area mercatale da via Sannio e dal giardino sono alla stessa quota del piano di calpestio attuale del marciapiede, mentre da Via Locri ci sarà una scalinata per superare il dislivello di 2metri circa.

C’è un sistema di copertura a verde. Ce lo descrive?

Vista la notevole valenza ambientale e paesaggistica del sito, si è voluto mantenere un basso profilo, con un'altezza massima di 4 metri e mezzo. Per permettere la visuale delle mura aureliane e della basilica di S. Giovanni da Via Sannio, si è utilizzato il sistema di copertura a verde per integrare la copertura dei banchi con il giardino contiguo. Per quanto riguarda il sistema delle coperture dei banchi, il progetto ha adottato un sistema a tetto verde estensivo, con essenze a basso consumo idrico e con manutenzione ridotta. Il tetto verde offre anche numerosi altri vantaggi: regimentazione dell'acqua piovana, riduzione delle temperature, isolamento acustico, purificazione dell'aria e uno stimolo alla biodiversità.

Ci saranno servizi igienici e spazi per la somministrazione con panchine, tavolini?

Sono parte del progetto anche degli uffici e dei locali tecnici per la gestione del mercato, dei servizi igienici dedicati agli utenti e un punto ristoro con uno spazio di pertinenza esterno sulla piazza antistante via Sannio ricavata dall'arretramento del nuovo mercato.

I banchi come saranno organizzati e di che dimensioni saranno?

Il progetto, si è sviluppato studiando il modulo per il banco tipo di 3 metri per 4, aggregandolo in 4 moduli contrapposti tra di loro a formare un blocco compositivo con elementi modulari componibili e smontabili, distanziando i blocchi tra di loro con le corsie pedonali primarie di 2,50 metri e con le secondarie perpendicolari di 2 metri, sono state progettate due piastre commerciali.

Il sindaco ha dichiarato che il nuovo mercato si integra con gli altri interventi previsti nel quadrante. Com’è stato organizzato il nuovo mercato ad esempio rispetto al vicino giardino recentemente riqualificato?

La soluzione progettuale proposta, prevede le due piastre commerciali dotate di varchi di chiusura autonomi. Con il posizionamento delle due piastre si è ricavata una piazza tra le stesse che diventa parte integrante del giardino. In conclusione si tratta di un mercato all'interno di un giardino di pregio, che ha la priorità sia architettonica che paesaggistica e di utilizzo rispetto alle ore lavorative del mercato. I tre sistemi del mercato, del giardino e del punto ristoro sono completamente integrati ma possono essere utilizzati con orari differenti.