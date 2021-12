Mentana senza acqua per dieci ore: arrivano le autobotti

Lavori di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio: così nell’intero Comune di Mentana, compresa la frazione di Casali di Mentana, mancherà l’acqua. La sospensione del flusso idrico è stata programmata da Acea Ato 2 per martedì 14 dicembre, dalle ore 08:00 alle ore 18:00. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe.

Mentana senza acqua il 14 dicembre

Per limitare i disagi ai cittadini Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che sarà attivo nei seguenti punti: Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa; Piazza Garibaldi; Piazza Federico Zeri. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

“Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua”. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.