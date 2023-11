Roma Capitale investe 6 milioni di euro nelle mense scolastiche

Il Campidoglio investe sei milioni di euro per migliorare le mense scolastiche. L'annuncio è arrivato il 9 novembre e la decisione coinvolge i nidi, le scuole d'infanzia e gli istituti comprensivi di Roma.

Roma Capitale investe 6 milioni sulle mense scolastiche

L'investimento dell'amministrazione per migliorare le condizioni del servizio mensa nelle scuole comunali arriva dopo mesi di agitazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, denunce di condizioni "da incubo" e proteste dei genitori per la qualità degli alimenti somministrati. Sei milioni di euro messi sul tavolo dopo la fine positiva di un incontro con le organizzazioni sindacali, con le quali il sindaco Roberto Gualtieri e la sua giunta si è confrontato sulle esigenze del personale "individuando alcune soluzioni e strategie di intervento, ma soprattutto si è condiviso questo rilevantissimo traguardo" fa sapere il Comune.

Una spesa "senza precedenti" per macchinari e strutture

Per l'assessora alla scuola, formazione e lavoro Claudia Pratelli "è un investimento senza precedenti - grazie al quale acquistiamo macchinari necessari e ammoderniamo le strutture per rendere migliori le mense delle scuole. Grazie ai sindacati con i quali abbiamo fatto un lavoro importante di analisi delle problematiche e dei bisogni". "Il pasto – ha proseguito l’assessora - è da considerarsi un momento fondamentale che appartiene al percorso educativo, non solo perché garantisce il tempo pieno, ma perché concorre all'educazione ad una corretta alimentazione, anche in considerazione del fatto che sono ancora molti i bambini e le bambine che consumano solo a scuola un pasto proteico”

Gualtieri: "Passo avanti significativo nella qualità del servizio"

Secondo il Sindaco Roberto Gualtieri “questo è il risultato di un lavoro congiunto -dichiara -, che garantisce un significativo passo avanti nella qualità sia del servizio offerto che delle condizioni di lavoro degli oltre 4mila tra operatori e operatrici. Rispettiamo quello che era un impegno assunto dalla nostra amministrazione per rafforzare un settore di importanza strategica, come abbiamo già fatto abbattendo le rette, facilitando e incrementando le iscrizioni, rafforzando il servizio di trasporto scolastico, lavorando per il futuro dei lavoratori e dei servizi scolastici integrati di Multiservizi e assumendo a tempo indeterminato 650 persone per nidi e scuole dell’infanzia”.

Il servizio di refezione scolastica a Roma significa 643 centri di cottura, tutti interni alle scuole, 154mila pasti giornalieri e 15 aziende coinvolte, per un costo di 147 milioni di euro l'anno.