Mense scolastiche a tariffe agevolate: come fare richiesta per l'anno 2024-2025

Il Comune ha pubblicato sul sito ufficiale di Roma Capitale informazioni e modulistica per fare richiesta di agevolazione tariffaria del servizio mensa scolastico per l'anno 2024-2025.

Agevolazioni tariffarie per le mense: come fare richiesta

Le domande devono essere presentate, esclusivamente online, dal primo marzo al 30 settembre 2024, per gli alunni e alunne residenti a Roma delle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado. Se nello stesso nucleo familiare sono presenti più bambini per i quali si intende usufruire della tariffa agevolata, occorre presentare una domanda per ogni studente. Per fare richiesta è necessario presentare l’Isee in corso di validità.

Qualora la richiesta non venga presentata entro il termine del 30 settembre 2024, sarà applicata la quota contributiva massima in base al tempo scuola prescelto: tempo pieno, tempo modulare, servizio a domanda individuale. Per presentare domanda è sufficiente seguire la procedura online indicata nell’apposita pagina di avviso.