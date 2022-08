Mense scolastiche, ecco come presentare richiesta per le diete speciali

L'anno scolastico 2022/2023 sarà contrassegnato da un ritorno alla normalità dopo un lungo periodo di restrizioni. Dall'obbligo delle mascherine alla didattica a distanza, dalla ricreazione al banco al pranzo in mensa su turni, per le bambine e i bambini romani tutto ciò sarà un ricordo. Sempre che il Covid 19 non torni in autunno ad affollare le terapie intensive dei nostri ospedali, cosa che ad oggi non sta accadendo. Questa ritrovata normalità è fatta anche da scelte, come quella del menu per i figli che fanno il tempo pieno.

Per questo i municipi hanno informato le scuole delle modalità e tempistiche che le famiglie dovranno rispettare per poter inviare la richiesta di un pasto speciale, che sia dovuto a motivi di salute o etico-religiosi. Nel primo caso i richiedendi, al modulo da compilare disponibile sul sito del comune, dovranno aggiungere il certificato del medico curante che attesti le esigenze della bambina o del bambino.

Nel secondo caso, invece, non ci sono ulteriori documentazioni da presentare, se non il modulo standard uguale per tutti, in cui si specifica che per motivi etici o religiosi l'alunno o l'alunna necessitano di un menu differente rispetto agli altri.

Per quanto riguarda le tempistiche, l'invio delle richieste alla direzione scolastica del proprio municipio di appartenenza va fatto dal 29 agosto.