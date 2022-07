VIDEO | Meloni Premier? Cosa ne pensano i romani

Giorgia Meloni si, Giorgia Meloni no. Lo abbiamo chiesto ad una ventina di avventori della piazza ombreggiata di largo Beltramelli, nella zona di via Tiburtina

Come la vedrebbero i romani Giorgia Meloni futura Presidente del Consiglio? All'indomani del "patto" sigliato per la coalizione di centrodestra e il piano della leader di Fratelli d'Italia per governare il Paese, abbiamo chiesto ad alcuni cittadini della Capitale che ne pensano. Tra chi non la vuole nemmeno sentire nominare e chi la considera una persona capace.

Nel mezzo però c'è tanta disillusione per una classe politica considerata "non all'altezza del compito". E in tanti dicono che non andranno a votare il prossimo 25 settembre.