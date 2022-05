Un aperitivo speciale nel giardino più amato dell'estate romana

La bella stagione è finalmente arrivata, e porta con sè il desiderio di stare all'aperto e di trascorrere le serate tra aperitivi e buona musica.

Roma e i suoi bellissimi giardini accolgono cittadini e turisti e li accompagnano alla scoperta di spazi inesplorati, per vivere esperienze semplicemente uniche, all'insegna del buon gusto e della bellezza.

Alla scoperta di MEDÏTERRANEO al Maxxi

Un esempio su tutti? MEDÏTERRANEO al Maxxi, il progetto enogastronomico romano del ristorante giardino dalle atmosfere “urban chic”, ospitato negli spazi del Museo nazionale delle arti del XXI secolo, che quest'anno giunge alla sua terza edizione.

Da giovedì 19 maggio, infatti, il locale di via Guido Reni tornerà ad animare l’estate capitolina all’insegna della mixology e di una cucina che omaggia con un tocco moderno la tradizione culinaria del Mare Nostrum. A capo del progetto c’è l’imprenditore Alessandro Cantagallo, che spiega: “Questa nuova avventura di un indirizzo ormai di riferimento per la città farà compagnia ai romani che vorranno godersi dei grandi drink e delle proposte gastronomiche di qualità, senza rinunciare alla compagnia della buona musica”, conclude il titolare.

Tra aperitivi di tapas e Poke Bowl

Immancabile sarà l’appuntamento dal martedì alla domenica con il Tapas Aperitif dalle ore 17:30 alle ore 20:30 con le formule menu da 2, 3 o 5 tapas, rispettivamente a 8, 12 e 18 euro (con i cocktail in carta scontati del 20%).

Non mancherà, invece, dal martedì al venerdì il light lunch con le colorate e freschissime Poke Bowl by Palmerïe Pokè e, dal giovedì al sabato dalle ore 21 all’una, l’opzione Dinner & Cocktails con menu à la carte sia all’interno del locale, che prevede piano bar d’accompagnamento, sia nel giardino, dove la musica sarà in filodiffusione. Nella carta i piatti, celebrativi dei sapori del Mediterraneo, sono all’insegna della stagionalità dei prodotti, tutti frutto di un’attenta selezione, e della migliore tradizione, che viene rivisitata in chiave moderna. Il weekend, dalle ore 12 alle ore 16 sarà invece la volta del Brunch dove ai piatti del menu del ristorante si aggiungeranno portate più internazionali come l’Avocado toast e i Bagel. Si ordina à la carte.

Informazioni utili

Mediterrananeo al Maxxi si trova in Via Guido Reni 4/A.

Per avere maggiori informazioni si consiglia di consultare la pagina Facebook dell'evento o, in alternativa, di scrivere a: info@mediterraneorome.it. E' inoltre possibile chiamare il numero dedicato 3917053069.