Medici Senza Frontiere apre due nuovi sportelli di cura per migranti a Roma

Intercettare i più fragili, gli emarginati, i migranti che transitano nella Capitale e hanno necessità di cure e assistenza sociale. Con questo obiettivo Medici Senza Frontiere ha appena aperto due sportelli sociosanitari a Roma, a San Lorenzo e Garbatella.

Due quartieri un tempo popolari, oggi crocevia di culture e in trasformazione, in due quadranti molto diversi della Città Eterna. In questo contesto si inseriscono i due nuovi sportelli sociosanitari aperti da MSF a Roma, in collaborazione con Baobab Experience e Villetta Social Lab. Le due strutture, animate e gestite da operatori volontari, rientrano nel progetto H.O.P.E., acronimo di Health (salute), Orientation (orientamento), Promotion (promozione), Education (educazione) di Medici Senza Frontiere.

A chi è rivolto il servizio e cosa offre

Migranti, persone senza dimora e in generale soggetti estremamente fragili potranno rivolgersi gratuitamente agli sportelli, dove troveranno attività di promozione alla salute, orientamento e supporto per migliorare l'accesso ai servizi sanitari pubblici, ma anche un servizio di accompagnamento per le persone particolarmente vulnerabili in strutture più idonee. L'obiettivo è documentare le possibili barriere d'accesso alle cure per migranti, richiedenti asilo e rifugiati.

Dove si trovano gli sportelli

“Roma è una delle principali città dove vive o transita la popolazione migrante e dove ci sono molte persone che vivono in condizioni di marginalità - le parole di Yannick Julliot, responsabile del progetto H.O.P.E. - . È una città che offre molti servizi, ma spesso la presenza di barriere linguistiche e burocratiche rischia di rendere particolarmente difficile la loro fruizione”. A tenere aperti i due sportelli di San Lorenzo (via dei Piceni 11A) e Garbatella (via degli Armatori 3) saranno studenti, pensionati e lavoratori che hanno messo a disposizione tempo, energie e conoscenze. Tutti i volontari hanno seguito una formazione ad-hoc per poter prestare assistenza alle persone che si recheranno allo sportello.

Come contattare gli sportelli

“L’accesso alle cure mediche è un diritto di ogni individuo - aggiunge Chiara Paiano, referente del gruppo di Roma - e tutti dovrebbero poter accedere all’assistenza sanitaria senza ostacoli né difficoltà. Come volontari abbiamo deciso di mettere a disposizione le nostre conoscenze e il nostro tempo per aiutare chiunque si rivolga al nostro sportello ad accedere alle informazioni e alle prestazioni sanitarie offerte sul nostro territorio”. Gli sportelli seguiranno questi orari di apertura: il martedì dalle 14 alle 17 in via dei Piceni, il giovedì dalle 10 alle 13 a via degli Armatori. Per contattarli: orientamento.roma@rome.msf.org, 3420119155 (Garbatella), 3357257191 (San Lorenzo).