Maxxi, i residenti insorgono e così riapre piazzale Boetti: "Ma con green pass e solo da via Guido Reni"

Piazzale Alighiero Boetti, dopo mesi di accessi riservati ai visitatori del Maxxi o ai clienti del ristorante, riapre al pubblico. La decisione viene comunicata dal segretario generale della Fondazione che gestisce il polo museale del Flaminio, Pietro Barrera: "Abbiamo valutato di provare a riaprire la piazza in modo più esteso - scrive a Roma Today - , anche tenendo conto delle richieste dei cittadini che sono molto affezionati a questo luogo (e non possiamo che esserne felici!) e con cui abbiamo sempre mantenuto un dialogo aperto".

Come mai Barrera cita i cittadini? Semplice: un gruppo di residenti del quartiere aveva cominciato ad agitarsi. Sì, perchè da prima dell'estate il transito ristretto a visitatori e clienti impediva anche l'utilizzo dell'area giochi nuova di zecca, transennata e occupata dalle sedute del ristorante, cosa che ha fatto storcere il naso a più di una mamma. Qualcuna di loro ha anche scritto alla Fondazione, interpellando addirittura la presidente Giovanna Melandri.

Dopo due giorni di scambi epistolari e la "minaccia" di una raccolta firme organizzata per domani, venerdì 29 ottobre, c'è stata la svolta: il piazzale riapre tutti i giorni (eccetto il lunedì) dalle 11 alle 19, con obbligo di green pass e misurazione della temperatura e solo da via Guido Reni: "Una piccola ma comprensibile accortezza che chiediamo al nostro pubblico - spiega Barrera - per tornare così a godere di una piazza museale, in cui sono allestite opere d'arte dinanzi a un gioiello dell'architettura contemporanea". Sperando che presto possa riaprire anche l'accesso da via Masaccio.